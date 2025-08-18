Mariana Botas confronta a Facundo por criticar su cuerpo: “me siento mejor que nunca”

Mariana Botas entró a La Casa de los Famosos emocionalmente fuerte. Durante muchos años, sobre todo cuando pasó su etapa de estrella infantil y comenzó una trayectoria de actriz madura, Mariana se enfrentó a los estereotipos de la belleza y eso afectó su autoestima.

Ella misma lo explicó en una entrevista con Marie Claire Harp para el canal de Youtube de La Casa de los Famosos el día que fue presentada como la octava habitante de esta generación.

“Fue un proceso en el que Mariana se tenía que dar mucho amor a sí misma”, dijo la actriz al hablar de ella en tercera persona.

Este fin de semana, esa fortaleza se puso a prueba cuando Facundo soltó un comentario ofensivo contra su cuerpo.

“Ahí vemos a Mariana con la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo”, comentó Facundo durante unaactividad de La Casa de los Famosos que consistía en una pasarela de moda.

En ese momento, Mariana reaccionó con una señal con el dedo pero siguió con su camino en la pasarela. Minutos más tarde, cuando se encontró con Facundo en el baño, le reclamó.

Dalilha Polanco y Mariana Botas, al final de la pasarela ViX

Facundo quiso componer su comentario agregando adjetivos positivos pero sin retractarse de lo que había dicho. Mariana le preguntó: ¿Cómo me dijiste?

“Que la planosidad de su cuerpo no va peleada con la belleza y elegancia”.

Mariana, sin dejar de caminar hacia la puerta de salida, le dijo: “Me humillaste, me humillaste muchísimo”.

Mariana Botas habla de su cambio físico

Mariana Botas había explicado, en la mencionada entrevista previa a su entrada al reality show, que tuvo que hacer mucha terapia para superar ciertos prejuicios que perjudicaban su crecimiento personal.

“Creo que he trabajado mucho en mí, nunca deja una de aprender y crecer pero hay cosas en mí en las que yo necesitaba trabajar internamente de amor propio”.

La actriz incluso habló del notable cambió físico que ha tenido desde hace un año, cuando se sometió no solamente a un trabajo emocional, también de preparación y alimentación sana.

“Hice un trabajo de conocerme, saber lo que yo quiero y también de un tema físico, porque cuando estás bien por dentro, se nota y es un proceso en donde Mariana se tenía que dar mucho amor”.

Después del incidente, ni Mariana ni Facundo han tocado nuevamente el tema dentro de la Casa y parece que su convivencia no se ha afectado.