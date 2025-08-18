Tercera gala de eliminación: ¿quién salió de La Casa de los Famosos México?

Durante la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos fue evidente que Guana era el más nervioso de los cinco nominados: Facundo, Ninel Conde, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Los posicionamientos de los habitantes no nominados revelaron otra vez que Alexis Ayala ha sumado la mayor parte de las antipatías del reality show.

Facundo, otro de los nominados polémicos, había lanzado, horas antes de la gala, un discurso para confesar su sentimiento acerca de estas tres semanas de encierro.

""Si ustedes me preguntan en este momento si quiero salir de la casa, estoy convencido que no, que quiero permanecer al menos una semana más para demostrar algunas cosas. Quizá dentro de tres semana sea diferente pero ahora sí quiero permanecer”.

En la sala de eliminados, Galilea Montijo le mostró a los cinco nominados lo que dijo cada uno de ellos durante un último confesionario en el que La Jefa les pregunta a quién querían fuera de la Casa.

Fue así que Ninel Conde dijo que se le rompió el corazón porque Guana dijo que la quería fuera del reality.

Ninel también fue mencionada por Ninel pero no resultó sorpresivo para la Bombón Asesino. Ninguna de las dos hizo comentarios.

Ninel Conde fue la más señalada por los nominados ViX

Conde lo que dijo es que quiere a Alexis Ayala fuera del juego. El actor respondió con una ironía: “No pueden con mi energía”

A su vez, Ayala señaló a Ninel fuera de la Casa.

¿Quiénes se salvaron en la tercera eliminación de La Casa de los Famosos?

Una vez que se cerraron los votos, que fueron un récord de más de 15 millones, Galilea comenzó a mencionar a los que regresaban a la Casa.

