Tercera gala de eliminación: ¿quién salió de La Casa de los Famosos México?

Alexis Ayala fue otra vez el villano favorito en esta gala en la que hubo récord de votos

August 17, 2025 • 
Alejandro Flores
eliminación casa de los famosos (1).jpg

Los nominados se enteraron quiénes los quieren fuera de la Casa

ViX

Durante la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos fue evidente que Guana era el más nervioso de los cinco nominados: Facundo, Ninel Conde, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Los posicionamientos de los habitantes no nominados revelaron otra vez que Alexis Ayala ha sumado la mayor parte de las antipatías del reality show.
Facundo, otro de los nominados polémicos, había lanzado, horas antes de la gala, un discurso para confesar su sentimiento acerca de estas tres semanas de encierro.

""Si ustedes me preguntan en este momento si quiero salir de la casa, estoy convencido que no, que quiero permanecer al menos una semana más para demostrar algunas cosas. Quizá dentro de tres semana sea diferente pero ahora sí quiero permanecer”.

En la sala de eliminados, Galilea Montijo le mostró a los cinco nominados lo que dijo cada uno de ellos durante un último confesionario en el que La Jefa les pregunta a quién querían fuera de la Casa.
Fue así que Ninel Conde dijo que se le rompió el corazón porque Guana dijo que la quería fuera del reality.
Ninel también fue mencionada por Ninel pero no resultó sorpresivo para la Bombón Asesino. Ninguna de las dos hizo comentarios.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 10.16.39 PM.jpeg

Ninel Conde fue la más señalada por los nominados

ViX

Conde lo que dijo es que quiere a Alexis Ayala fuera del juego. El actor respondió con una ironía: “No pueden con mi energía”
A su vez, Ayala señaló a Ninel fuera de la Casa.

¿Quiénes se salvaron en la tercera eliminación de La Casa de los Famosos?

Una vez que se cerraron los votos, que fueron un récord de más de 15 millones, Galilea comenzó a mencionar a los que regresaban a la Casa.

  • Así fue que Guana fue el primero que volvió con los habitantes de La Casa.
  • El segundo que regresó a La Casa por decisión del público fue Facundo.
  • La tercera persona que regresó con sus compañeros fue Alexis Ayala.
  • De modo que el carrusel de eliminación quedó entre Ninel y Mar, quienes han tenido varios encontronazos a lo largo de estas tres semanas.
  • La eliminada de esta semana fue Ninel Conde

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
