Addis Tuñón suelta la verdad sobre la crisis en el matrimonio de Maribel Guardia y Marco Chacón

Hace unos días, Addis Tuñón aseguró que existe una crisis matrimonial entre Maribel Guardia y Marco Chacón.

Luego de que Imelda Tuñón Jáuregui, consuegra de Maribel Guardia, arremetiera contra la actriz al escribirle mensajes hirientes para que deje en paz a su nieto, Jose Julián, la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, reveló que los rumores de la crisis matrimonial de Maribel con Marco Chacón fueron ocasionados por la propia mamá de Imelda Garza Tuñón.

“Hablo con Imelda mamá, me pide que haga caso a los mensajes que me está mandando desde el lunes, me dice que con autorización de Maribel y de Imelda que de a conocer que hay una separación entre Maribel y Marco, que ella autoriza que un medio de a conocer esto y sacar a Marco Chacón de la casa... Son tantas las llamadas, tomo la última y una pariente aparentemente también Tuñón y me cuenta una situación terrible sobre supuestamente que está viviendo Maribel e Imelda, mi prima, de una supuesta infidelidad de Marco Chacón”, comentó Addis Tuñón en ‘De primera mano’.

La conductora Addis Tuñón afirmó ante las cámaras que Marco Chacón y Maribel Guardia están más enamorados que nunca.

“Yo aquí preocupada por la situación digo que los mensajes que le mandó mi prima a Maribel no es algo de lo que hay más grave, que mi fuente supuestamente en ese momento que es la mamá de la nuera de Maribel, aquí podría haber una crisis matrimonial”.

“Al día siguiente me comunico con esta pariente que me habló y me dice, Addis yo nunca hablé contigo, le dije que era su voz, nunca hable contigo y me platico entonces que la mamá de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, tiene muchos problemas con la familia, de violencia que van en contra de los intereses y cariños de su propia hija”.

A su vez, Addis Tuñón se puso en contacto con Maribel Guardia y Marco Chacón.

“Son unas personas bellas, hermosas, queremos decirte quién es tu fuente y queremos decirte qué está pasando. Estaban preocupados por el sentimiento de su nuera, porque su propia mamá estaba generando una situación de conflicto. Yo le ofrecí disculpas a Maribel y Marco, yo estaba confiando en una fuente que creí confiable. Ellos no querían seguir con esta situación”.

"(Hace unos meses) mi prima me hace la invitación al velorio de Julián Figueroa, pero no acepte en ir. Un mes después, mi prima me invitó a una reunión en Xochimilco. Al día siguiente yo tenía un desayuno con Imelda mamá, su abuelita de Imelda y con el pequeño Julián; me dice Imelda mamá que se cancela al siguiente día el desayuno porque se cayó su mamá. Yo me entero por un familiar que no es Imelda, ni Maribel ni marco, que la mamá de la mamá de Imelda fue golpeada en casa de Maribel al punto de terminar casi hospitalizada por su propia hija. Hablo con Imelda Garza y me autoriza que diga que lamentablemente su mami tiene actitudes que corresponden a que necesita ayuda, que su abuela se fue a vivir a otra ciudad huyendo del peligro que implica estar con su hija. Imelda, a pesar de todo, está protegida por Maribel y Marco Chacón”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante comentó que la señora, mamá de Imelda Garza, tiene un problema de alcoholismo y que odia a Marco Chacón y Maribel Guardia y también a Julián, y que quiere deshacerse de Marco Chacón para quedarse con la casa de Maribel.

