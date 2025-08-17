Es la voz de ‘El Chavo Animado’ y promete más escándalo con el audiolibro de la serie ‘Sin querer queriendo’

En un restaurante de Polanco, donde el bullicio de los cubiertos se mezcla con las risas de quienes lo escuchan, Jesús Guzmán ofreció algo más que un espectáculo: entregó una parte de sí mismo.

Comediante, locutor, escritor, youtuber y cantante, vive un gran momento profesional. Su stand up —afilado, sin filtros, honesto— retrata lo cotidiano con la puntería de un francotirador emocional. Usa la ironía como bisturí y el sarcasmo como anestesia. Y si bien ha logrado conectar con el público desde ese espacio íntimo del humor, hay una voz que lo acompaña desde hace casi dos décadas: la del personaje más entrañable de la televisión mexicana.

“Comencé a hacer la voz de El Chavo del 8 en el 2006, dentro de la versión animada, pero duró diez años. Fueron diez temporadas, una cada año, después vino el proyecto de la serie animada de El Chapulín Colorado y ahí también estuve. Próximamente quizás venga otro proyecto que tenga que ver con alguno de esos personajes, pero no me dejan decir absolutamente nada”, cuenta Guzmán en entrevista con TVyNovelas.

Aunque muchos no conocen su rostro, millones han escuchado su voz. Durante casi 20 años, ha sido el alma detrás de El Chavo en sus versiones animadas y en una variedad de proyectos derivados: comerciales, shows en vivo con botargas, especiales de televisión y ahora también en un audiolibro que podría marcar un nuevo capítulo en la historia del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

“Yo hice la voz para muchas cosas, me llamaban para hacerla en comerciales, hubo un show con botargas, de gente que se vestía de los personajes de El Chavo, y ahí hice la voz, canté”, relata. “En el programa América celebra a Chespirito (2012), donde salen todos sus personajes animados, tuve que hacer yo las voces”, agrega.

“ME ELIGIÓ EL MISMO CHESPIRITO”

Este año, Jesús se adentró de nuevo en ese mundo con la grabación del audiolibro “Sin querer queriendo”, el libro que inspiró la bioserie sobre Chespirito.

“Es toda mi voz, entonces, de alguna manera he seguido involucrado al proyecto. En el audiolibro se tocan los mismos temas de la serie, pero un poco más extendidos, y tendrá algunas cosas que no están ahí.

“Chespirito cuenta cosas de su infancia y su juventud antes de la fama, cuenta sus problemas con Carlos Villagrán, con Don Ramón, pero se ahonda un poco más. La serie, obviamente, está un poquito más romantizada...”.

La bioserie causó una sacudida en la imagen pública del ídolo televisivo, mostrando aristas poco conocidas de su personalidad y relaciones personales: “Creo que la bioserie movió demasiado las aguas, más de lo que imaginaron, a la gente le cambió la perspectiva que tenían de Chespirito”, reflexiona Jesús.

Y lo que viene, promete más revelaciones: “Ahora Florinda Meza contará su versión en un documental, entonces esto va a seguir”, anticipa.

Bioserie de Chespirito Max

Para Guzmán, este camino comenzó de la manera más inesperada:

“A mí me eligió el mismo Chespirito, me llamaron para hacer un casting multitudinario, no sólo era en México, era en toda Latinoamérica”.

“Yo ni sabía que a mí me podía salir la voz de El Chavo, nunca había hecho doblajes (...). Después de que hice la voz de Chespirito me fueron llamando para hacer otros doblajes. Me abrió las puertas para muchas cosas, ese proyecto llegó a mi vida en un momento muy complicado, no tenía trabajo, estaba solo, deprimido, de repente llegó eso y todo cambió. De hecho, la mujer con la que estoy casado la conocí en ese proyecto porque se grababa en su estudio”, recuerda con emoción.

“Mi encuentro con Don Roberto fue increíble... en cada final de temporada se hacía una comida, en uno de esos encuentros fue que nos conocimos”, recuerda sobre la vez que conoció a Roberto Gómez Bolaños.