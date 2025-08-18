Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo impacta con su vestido de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos

La conductora eligió una vestimenta de cuatro piezas de los diseñadores mexicanos Iann/Dey

August 17, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea monitjo.jpg

El vestido que lució Gali en la tercera eliminación

Instagram

El vestido de la tercera gala de eliminación de Galilea Montijo reafirmó el estilo iconoclasta que la conductora ha impuesto a lo largo de esta temporada de La Casa de los Famosos

Hay que recordar que tal y como lo informamos en TVyNovelas, desde el inicio de esta temporada de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo ha destacado por los modelos que ha lucido y la imagen que ha proyectado.
Esto no es una casualidad ya que, como ella misma lo ha dicho, trabajo durante más de seis meses para renovar su físico con miras a esta tercera temporada.

galileamontijocasadelosfamosos.jpg

Un vestido impresionante

Instagram

En la tercera gala usó modelo de Iann/Dey, los mismos diseñadores de las dos anteriores eliminaciones. Con el plateado y el ocre como tonos dominantes, Galilea portó un vestido de cuatro piezas porque además de la falda con brillos en plata y la pechera lisa en forma de cono brillante, también tenía mangas que se conectaban mediante breves hilos.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
nominaciones casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos
La pelea entre Ninel Conde y Mar Contreras influyó en las decisiones de los habitantes en el confesionario
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Facundo suelta bomba en Cuarto Día y les da FECHA para empezar a nominar a Ninel y compañía
August 13, 2025
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?
August 13, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

¿Cuáles han sido los vestidos de Galilea Montijo en las eliminaciones?

En la gala de estreno, Gali apostó por un vestido color plata ceñido al cuerpo de la cintura hacia arriba y con escote V, que hacían resaltar su figura.
Llevaba brillos y pedrería que se complementan con unos guantes del mismo estilo. En la parte de arriba destacaba una estructura de acrílico transparente que llega al cuello. Este detalle le da un toque moderno y muy fashionista. De pasarela.

Outfit-Galilea Montijo

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México.

Facebook

Galilea siempre se viste bella digan lo que digan, siempre elegante”, “es lo único que salva está temporada: Gali”, escribieron fans en la cuenta de Instagram de TVyNovelas cuando Galilea salió con su vestido de la primera gala de eliminación el pasado 3 de agosto.

La conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.

El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

El vestido era de los diseñadores Iann y Dey, de la casa de modas Iann Dey Bridal ubicada en León de los Aldama, Guanajuato, especialistas en bodas y atuendos de lujo que han vestido a famosas como Belinda.

Galilea Montijo vestido gala.jpeg

El vestido de Galilea

Octavio Lazcano

En la segunda gala de eliminación, lució un vestido con el negro como color dominante. Una transparencia en la parte del pecho y que cubría sus brazos le dieron al atuendo una aire sobrio.
El resto del vestido (que llegaba hasta las rodillas) tenía un sobre-tejido plateado que le daba un brillo permanente.
El vestido es un original de la casa Bronx and Banco, pero intervenido por la dupla Iann / Dey. La primera es una casa de moda establecida en Nueva York mientras que la segunda es un dueto de diseñadores guanajuatenses. Ambos son los consentidos de Gali para esta temporada.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
casa-famosos-nominados--.jpg
Famosos
Todos los posicionamientos de la gala 3 de eliminación de La Casa de los Famosos México, ¿qué se dijeron?
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana botas facundo.jpg
Famosos
Mariana Botas confronta a Facundo por criticar su cuerpo: “me siento mejor que nunca”
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
katy-perry-vla.jpg
Famosos
Productora de ‘Venga la alegria’ rompe el silencio sobre escándalo con Katy Perry: “Se me hizo tan injusto”
August 17, 2025
 · 
Grisel Vaca
jesus-guzman-voz-chavo-animado.jpg
Famosos
Es la voz de ‘El Chavo Animado’ y promete más escándalo con el audiolibro de la serie ‘Sin querer queriendo’
August 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
Daniel-bisogno.png
Famosos
‘Viudo’ de Daniel Bisogno confirma que no se pudo despedir de él y si le dejó herencia: ‘Lo extraño’
¿El conductor de ‘Ventaneando’ se le ha manifestado?
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo.jpg
Famosos
El día que Cynthia Klitbo ya no quiso hablar más de Francisco Gattorno
Ahora son roomies y amigos entrañables pero hubo un tiempo en que Cynthia intentó dejar atrás su relación con Gattorno
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
mariana botas (2).jpg
Famosos
¿Quiénes han sido novios de Mariana Botas antes y después de Drake Bell?
La anécdota de su fugaz encuentro con Drake Bell nos hace recordar lo que ella misma ha contado sobre su historial de relaciones
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
Gala montes alana flores pizza.jpg
Famosos
Gala Montes “roba” frase de Niurka para usarla contra Alana Flores previo a su pelea de box
La pelea está pactada a tres rounds y enfrenta a la actriz y la boxeadora con una diferencia de 13 kilos entre ellas
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores