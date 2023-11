Ingrid Coronado confirmó que inició un proceso legal contra la viuda de Fernando del Solar

La conductora detalló a los reporteros que la esperaron a la salida de un evento que este departamento forma parte de un fideicomiso que formó junto con Fernando Del Solar para dejarle un patrimonio a Luciano y Paolo, sus hijos.

¿Cómo va este proceso y qué panorama se prevé para este conflicto entre Ingrid Coronado y Anna Ferro ? Estas son las declaraciones de la presentadora.

INGRID CORONADO NO LLEGÓ A UN ACUERDO VERBAL CON ANNA FERRO

Ingrid Coronado aseguró que, en un primer momento, intentó llegar a un acuerdo verbal con Anna Ferro; sin embargo, esto no fue posible, por lo que la conductora tuvo que acudir a las instancias legales para solucionar el tema del departamento:

“El departamento donde está ella es mío, ese está a mi nombre”

“Avanzando, pero no puedo hablar del tema porque ya empezó y ya no puedo hablar de él, pero cuando termine les prometo que les traeré buenas noticias”, declaró Ingrid Coronado.

En la actualidad, Anna Ferro vive en el departamento, pero Ingrid Coronado está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar este inmueble que, asegura, le pertenece a los hijos que tuvo con Fer del Solar.