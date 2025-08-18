Suscríbete
Famosos

Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP

Los seguidores del reality show señalan que el favoritismo es evidente desde que ambos se coquetean en el programa

August 18, 2025 • 
Alejandro Flores
lorena herrera chef toño.jpg

Las pruebas de los coqueteos

Instagram

“Esto debería llamarse ¿cómo seducir a un norteño?”, dijo el chef Toño de Livier cuando probó el platillo de Lorena Herrera de este viernes dentro del reality show Top Chef VIP.

El jugueteo entre la concursante y el chef ha sido constante en las pruebas recientes, lo que ha despertado las sospechas de otros concursantes y de los televidentes: "¿el chef le da mejores calificaciones a Lorena Herrera influido por sus coqueteos?”.
En la prueba del viernes, Lorena incluso caminó desde la zona de la cocina hasta la mesa del chef Toño de Livier con pasos sensuales y moviendo la cadera.
Cuando llegó con Toño, le habló bajito y se sentó en la mesa. Incluso estuvieron a punto de darse un beso.

"¿Su esposa es celosa, chef? Porque mi esposo no”, le dijo Lorena Herrera.

En efecto, el chef está casado con Laura Reyes, tiene tres hijos y vive absolutamente enamorado. Por su parte, Lorena está casada desde 2007 con Roberto Assad y también son una pareja estable.

¿Por qué acusan a Lorena Herrera de coquetear al chef Toño?

De modo que sus coqueteos son evidentemente un juego dentro del reality show. No obstante hay algunos concursantes como Cristina Porta que están convencidos de que influyen de manera real en la calificación que el chef suele darle a los platillos de Lorena Herrera.

comentarioslorenaherrera.png

Los televidentes reclaman

Instagram

"¿Le gustó mi postre?”, pregunta Lorena al chef en otra prueba también de la semana pasada.

En esa ocasión, Herrera también se acercó e incluso le dio de comer en la boca.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Famosos
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
August 14, 2025
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

Otras veces suele acariciarle la barba o mirarlo de manera sugestiva.

También han tenido conversaciones en pícaras y de doble sentido como cuando Lorena Herrera preparó unas pechugas para el reto principal y el chef Toño las dictaminó como exquisitas.

“Qué bueno que le gustaron mis pechugas, chef”, le dijo Lorena.

Lorena Herrera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cazzu-nodal-supernova.jpg
Famosos
Le gritan "¡Cazzu, Cazzu!” a Christian Nodal durante su show en Supernova Strikers 2025
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
casa-famosos-nominados--.jpg
Famosos
Todos los posicionamientos de la gala 3 de eliminación de La Casa de los Famosos México, ¿qué se dijeron?
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana botas facundo.jpg
Famosos
Mariana Botas confronta a Facundo por criticar su cuerpo: “me siento mejor que nunca”
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
katy-perry-vla.jpg
Famosos
Productora de ‘Venga la alegria’ rompe el silencio sobre escándalo con Katy Perry: “Se me hizo tan injusto”
August 17, 2025
 · 
Grisel Vaca
jesus-guzman-voz-chavo-animado.jpg
Famosos
Es la voz de ‘El Chavo Animado’ y promete más escándalo con el audiolibro de la serie ‘Sin querer queriendo’
Chespirito eligió a Jesús Guzmán como la voz de ‘El Chavo Animado’.
August 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
Daniel-bisogno.png
Famosos
‘Viudo’ de Daniel Bisogno confirma que no se pudo despedir de él y si le dejó herencia: ‘Lo extraño’
¿El conductor de ‘Ventaneando’ se le ha manifestado?
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo.jpg
Famosos
El día que Cynthia Klitbo ya no quiso hablar más de Francisco Gattorno
Ahora son roomies y amigos entrañables pero hubo un tiempo en que Cynthia intentó dejar atrás su relación con Gattorno
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
mariana botas (2).jpg
Famosos
¿Quiénes han sido novios de Mariana Botas antes y después de Drake Bell?
La anécdota de su fugaz encuentro con Drake Bell nos hace recordar lo que ella misma ha contado sobre su historial de relaciones
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores