Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP

“Esto debería llamarse ¿cómo seducir a un norteño?”, dijo el chef Toño de Livier cuando probó el platillo de Lorena Herrera de este viernes dentro del reality show Top Chef VIP.

El jugueteo entre la concursante y el chef ha sido constante en las pruebas recientes, lo que ha despertado las sospechas de otros concursantes y de los televidentes: "¿el chef le da mejores calificaciones a Lorena Herrera influido por sus coqueteos?”.

En la prueba del viernes, Lorena incluso caminó desde la zona de la cocina hasta la mesa del chef Toño de Livier con pasos sensuales y moviendo la cadera.

Cuando llegó con Toño, le habló bajito y se sentó en la mesa. Incluso estuvieron a punto de darse un beso.

"¿Su esposa es celosa, chef? Porque mi esposo no”, le dijo Lorena Herrera.

En efecto, el chef está casado con Laura Reyes, tiene tres hijos y vive absolutamente enamorado. Por su parte, Lorena está casada desde 2007 con Roberto Assad y también son una pareja estable.

¿Por qué acusan a Lorena Herrera de coquetear al chef Toño?

De modo que sus coqueteos son evidentemente un juego dentro del reality show. No obstante hay algunos concursantes como Cristina Porta que están convencidos de que influyen de manera real en la calificación que el chef suele darle a los platillos de Lorena Herrera.

Los televidentes reclaman Instagram

"¿Le gustó mi postre?”, pregunta Lorena al chef en otra prueba también de la semana pasada.

En esa ocasión, Herrera también se acercó e incluso le dio de comer en la boca.

Otras veces suele acariciarle la barba o mirarlo de manera sugestiva.

También han tenido conversaciones en pícaras y de doble sentido como cuando Lorena Herrera preparó unas pechugas para el reto principal y el chef Toño las dictaminó como exquisitas.