Productora de ‘Venga la alegria’ rompe el silencio sobre escándalo con Katy Perry: “Se me hizo tan injusto”

Hace tres años, Maru Silva tomó las riendas de Venga la alegría, enfrentando grandes desafíos como coordinar a 12 conductores con personalidades diversas, mantener la armonía en el equipo y ofrecer una propuesta fresca y diferente todos los días.

Su carácter firme y dedicación –siendo la primera en llegar y la última en irse– le han ganado el reconocimiento de sus colegas. En entrevista exclusiva, la productora nos cuenta cómo ha logrado imprimir su propio sello en el matutino, priorizando el respeto, la comunicación cercana con su equipo y un contenido positivo para la audiencia.

Además, comparte de qué forma ha manejado momentos polémicos, como el incidente con Katy Perry, reafirmando su compromiso con la calidad y la transparencia.

Tres años al frente de Venga la alegría, ¿qué significa para ti?

Es algo muy importante, fue una gran oportunidad que me dio la empresa. Yo duré 25 años en Televisa y luego se dio este proyecto, para mí es un orgullo estar ahora en Azteca.

¿A qué te enfrentaste cuando tomaste las riendas de este barco?

A muchos retos: que me conocieran los conductores, porque había mucha expectativa sobre quién iba a llegar como productor, a hacer un programa distinto -hacer la diferencia de lo que se venía haciendo y darle mi toque-, además de mantener la unión y la armonía con los conductores porque son 12 personalidades diferentes y es muy complicado.

¿Cómo lo has logrado?

En el caso de los conductores, trato de estar muy cerca de ellos, cada mes cito a uno y le pregunto sobre sus inquietudes, si está contento y cómo se siente con sus demás compañeros. Hay una retroalimentación muy padre. Además, siempre les pido que se respeten, que haya compañerismo y solidaridad entre ellos. Ya los voy conociendo y si los veo medio tristones les mando mensajitos: "¿Estás bien?” "¿te pasa algo?” Eso les resulta muy reconfortante porque, al parecer, no lo hacían antes.

Te has convertido en tendencia en ciertos momentos, ¿cómo lo has vivido?

Ha sido difícil, pero soy de un temperamento fuerte, trato de equilibrarlo, pero hay veces que las cosas no me gustan y para mí lo principal es respetar a la audiencia y no exponer a los conductores. Procuro cuidar el contenido del programa siempre y no dar información negativa; al contrario, de lo malo, rescatar lo bueno. Y en el caso de El Patrón, yo no lo conocía y conmigo fue muy caballeroso, pero desde que entró al foro y empezó a hablar mal de los mexicanos yo ya estaba molesta, y cuando vi lo que sucedía pensé que alguien tenía que parar la situación, sino era yo, ¿quién?

Al final demostraste el carácter que debe tener una productora...

Al principio fue difícil, sobre todo por el desconocimiento de quién era yo, pero creo que las cosas se demuestran con trabajo y con respeto, porque yo no soy de las productoras que viene, se sienta y a los dos minutos se va y no le importa nada. Al contrario, yo llego temprano, reviso, checo, hablo con los conductores y con la gente de producción, estoy siempre encima de todo. No suelto nada. Soy la última que me voy. Eso ha hecho que la gente me respete y vea que trabajo igual que ellos.

¿Qué ha sido lo más difícil en estos tres años?

Tenerme que adaptar a lo que hay y hacer magia.

¿Qué pasó con Katy Perry?

A finales de 2024, Katy Perry visitó Venga la alegría para promocionar su gira en la Arena CDMX, por lo que participó en varios sketches y momentos divertidos que, en redes sociales, fueron duramente críticados. Según algunos, Katy Perry estaba incómoda, aunque la productora nos aclaró varios puntos:

Sin duda uno de los grandes aciertos fue la presencia de Katy Perry...

Sobre ese tema, se me hizo tan injusto... la gente no supo lo que pasó y es bien fácil juzgar desde el anonimato, esa ha sido una de las cosas que me duelen mucho.

“Quiero decirte que se hizo un programa superautorizado por ella (Katy Perry) y por toda su gente, lo trabajamos con ellos, para que luego resultaran todas esas cosas negativas, sí duele”.

“Imagínate el esfuerzo de producción, de los conductores... las injusticias no me gustan, pero no podemos explicarle a toda la gente cómo fue. Aquí no hubo nada de que la sorprendimos, nada de eso.