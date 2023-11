Maribel Guardia desmiente crisis en su matrimonio; Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, la sigue retando

Matrimonio de 13 años de Maribel Guardia con Marco Chacón estaría pasando por momentos complicados.

La presentadora Addis Tuñón, prima de la mamá de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aseguró que existe una crisis matrimonial entre Maribel Guardia, de 64 años, y el abogado Marco Chacón, con quien lleva una relación sólida desde hace 26 años.

“Hay una crisis, lo lamento muchísimo. Lo que yo sé es que Maribel Guardia podría estar viviendo una crisis matrimonial con Marco Chacón”.

La polémicas declaraciones de la conductora del programa ‘De primera mano’ llegaron a oídos de Maribel Guardia, quien no dudo en reaccionar con la siguiente imagen y el mensaje:

“Rumbo a ‘Lagunilla mi barrio’, pero antes un beso de postre. ¿Les gustan los postres? Amor del bueno, esposo, Marco Chacón, bendición”.



Maribel Guardia defiende a capa y espada su matrimonio con Marco Chacón ante las declaraciones de Addis Tuñón. maribelguardia.

Sin embargo, Addis Tuñón también le contestó a la cantante con un contundente mensaje: “El lunes diré la verdad. No es bonita pero es la verdad. Y ya la descubrimos”.

Addis Tuñón no se echa para atrás en las declaraciones que lanzó sobre el matrimonio de Maribel Guardia. tunonaddis.

La reacción de los seguidores de Maribel no se hicieron esperar con comentarios contra Addis: "¿Qué verdad, quién te pregunta? No hablen nada delante de esta señora"; “Addis, deja tu mitomanía"; “Addis, lo que debes de hacer es enredarte la lengua, no eres vocera ni duermes con ellos”.

Puede interesarte:

Al interior de la espectacular fiesta de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

¿Qué opina José Eduardo Derbez de la separación de Victoria Ruffo de Omar Fayad?

Sylvia Pasquel habla sobre su estado de salud tras ser hospitalizada de emergencia