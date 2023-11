Maribel Guardia revela cómo se enteró de la muerte de Julián Figueroa: ‘Fue lo más triste que me ha pasado’

Maribel Guardia se sinceró en una entrevista y reveló, por primera vez, cómo se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa, uno de los sucesos del 2023 que más han impactado al mundo de la farándula.

Julián Figueroa tenía tan sólo 27 años cuando falleció debido a un infarto . Y aunque su madre, Maribel Guardia, no deja de recordarlo en redes sociales, por primera vez contó detalle a detalle lo que ocurrió ese fatídico 9 de abril.

Fue en una conmovedora entrevista con la periodista Matilde Obregón que Maribel Guardia contó cómo fue que se enteró de la muerte de su hijo, Julián Figueroa; incluso, reconoció que tanto su esposo como su nuera ya sabían lo que había pasado, pero intentaron ocultarle la información durante unos momentos, ya que ella estaba en una función de teatro.

ASÍ SE ENTERÓ MARIBEL GUARDIA DE LA MUERTE DE SU HIJO, JULIÁN FIGUEROA

En la charla con Matilde Obregón, la cual está disponible en el canal de YouTube de la comunicadora, Maribel Guardia contó cómo trabajó en el teatro aquel día con normalidad:

"Él ya sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo de su vida”

“Termina la función (de teatro), le doy gracias a la Virgen, estaba con mi sobrina y le digo ‘Parece que se pelearon Julián e Imelda, y Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo y ya de ahí al hogar’. Él ya sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo de su vida”, señaló la actriz .

Fue a través de una llamada telefónica que, finalmente, Marco le dijo a su esposa lo que realmente había pasado, y aunque Maribel Guardia aseguró que ya había tenido un presentimiento, fue su esposo quien finalmente le confirmó que su hijo, Juliámn Figueroa, había muerto.

“Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a gritar como loca, de milagro no me estrellé"

“Sentía que algo estaba mal. Ya le hablo a Marco y me dice que ya vaya para la casa y cuando ya vamos a la mitad le vuelvo a marcar y me dice ‘Julián está muerto’. Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a gritar como loca, de milagro no me estrellé. Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida”, contó la también cantante, quien iba a bordo de su auto cuando se enteró del fallecimiento.