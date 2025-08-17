¿Quiénes han sido novios de Mariana Botas antes y después de Drake Bell?

A partir de que Mariana Botas contó su aventura romántica de antro con Drake Bell, su vida amorosa ha generado una gran curiosidad. ¿Tiene novio actualmente? ¿Quién es Voldemort? ¿Qué pasó con el ex al que señaló por violencia?

Al entrar a La Casa de los Famosos, Mariana Botas habló de una reconstrucción emocional. Dijo que desde hace unos meses ha trabajado muy duro en su autoestima, su condición física y su salud emocional.

“Me di cuenta que cuando estas bien por fuera, se nota en tu interior”, dijo la actriz de Una familia de diez.

Una explicación para la necesidad que tenía de reconstruirse es que sus relaciones amorosas han sido fallidas casi siempre e incluso “tóxicas”.

Ella misma ha contado algunas de estas experiencias con ex novios de quienes no tiene precisamente buenos recuerdos.

El innombrable

Mariana Botas tiene un pacto con Jessica Segura y Daniela Luján, sus amigas más entrañables con las que mantiene el proyecto “Las envinadas": no mencionar la identidad de un novio al que llaman “Voldemort”.

“Fue una relación muy oscura; en algún momento me dijo que yo lo había embrujado”, ha dicho Mariana en varias ocasiones en las que ha contado su relación con este hombre.

Sin embargo, siempre termina la anécdota con la reflexión de que al paso de los años, ha entendido que detrás de todo ese sufrimiento hay un aprendizaje importante.

La doble infidelidad

“Estás loca”, le gritó este ex novio a Mariana Botas cuando ella descubrió en su teléfono mensajes y fotos comprometedoras. Tampoco se ha revelado el nombre de este ex al que Mariana le perdonó una primera infidelidad.

Lo que se sabe es que era un hombre dedicado al “godinato” y que tenía arranques de ira costantes.

“Esa vez lo enfrenté y le enseñé el teléfono con lo que había encontrado y le dije: qué es esto. Él, que estaba malito de su cabeza, agarró el tele´fono, lo echó en un vaso con agua y lo aventó a la televisión”.

La historia de este amor tampoco terminó bien porque luego de haber decidido perdonar esta infidelidad, el hombre volvió a engañarla otra vez con una mujer de su oficina.

Un amor de 10

“Lo llamo magia cuando estoy contigo”, escribió Mariana Botas cuando publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Óscar Cardoso.

Mariana Botas con Óscar Cardoso Instagram

Fue en 2019 y la magia no fue muy duradera porque el noviazgo que empezó apasionado y romántico, terminó de manera abrupta y sin explicaciones.

