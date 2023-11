¿Cuánto le deposita Luis Miguel a Aracely Arámbula cada mes para sus hijos?

Hace unos días, Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, detalló en entrevista para el programa ‘Sale el sol’ que Luis Miguel incumple, desde el 2019, con el pago de 200 mil pesos mensuales que le debe depositar a la actriz por concepto de pensión alimenticia.

El cantante estaba citado a declarar en calidad de imputado este pasado 15 de noviembre ante la justicia, pero no se presentó y pidió reagendar la comparencia por “cuestiones laborales impostergables”.

En varios medios de comunicación se habla de que Luis Miguel depositó, desde septiembre de este año, fecha en la que ‘La Chule’ llamó públicamente a su expareja de ser un “deudor alimentario, en una cuenta bancaria alrededor de 25 millones de pesos (1.4 millones de dólares) para la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, pero que el dinero aún no ha sido retirado por Aracely Arámbula, quien lo tiene demandado ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Por su parte, Raquel Aguirre, abogada de Luis Miguel, dejó en claro que la actriz dejó inactivas las cuentas durante cuatro años, por lo que ‘El Sol’ ya no pudo depositarle o transferirle dinero para cubrir los gastos de la pensión para sus hijos.

“La cuenta en la que se acordó en el convenio que firmó Luis Miguel y Aracely en Estados Unidos se encontraba inactiva o cancelada, el motivo exacto no lo tenemos, al momento de realizar las transferencias el dinero era regresado. Durante ese tiempo, no se transfirió, lo que sí es que en el juzgado ahorita existen los dos billetes de depósito, uno por cada hijo, por todo esto que estaba pendiente más 1 año y medio de pensión”.

Asimismo, la representante legal confirmó que el cantante le depositó a cada uno de sus hijos la cantidad de alrededor de más de 200 mil pesos al mes.

“Son alrededor de 12,500 dólares al mes, es esta cantidad la que se depositó en el juzgado, no quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso, se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años; sin embargo, por estas cuestiones de la cuenta no se habían realizado los pagos. Hay demasiadas especulaciones respecto a los montos, de que si lo hizo de buena o mala fe, lo que sea, lo que sí les aclaro es que el dinero es el acordado más un año y medio por cada uno de los hijos”.

