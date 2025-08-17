Suscríbete
Gala Montes “roba” frase de Niurka para usarla contra Alana Flores previo a su pelea de box

La pelea está pactada a tres rounds y enfrenta a la actriz y la boxeadora con una diferencia de 13 kilos entre ellas

August 16, 2025 • 
Alejandro Flores
Gala montes alana flores pizza.jpg

Gala subió a la báscula comiendo pizza

Captura Supernova

La ceremonia de pesaje del espectáculo de box “Supernova: Orígenes” resultó explosiva con las últimas dos boxeadoras que se presentaron: Gala Montes y Alana Flores.

“Te voy a poner una chin...”, reptiió Alana en varias ocasiones durante los careos previo y posterior al pesaje. Esta pelea es la más controvertida de todas las que se incluyen en el cartel (donde también pelean Franco Escamilla contra El Escorpión Dorado, por ejemplo) debido a la diferencia de peso y altura entre las gladiadoras.
Alana asegura que la pelea se había pactado con la condición de que Gala (que es 20 centímetros más alta) bajara kilos para estar en un peso más equitativo pero la actriz niega que haya existido ese pacto y se ha burlado constantemente de Alana por insistir en el tema.
De hecho, Gala Montes se subió a la báscula con una rebanada de pizza en la boca, a manera de burla y a pesar de que la función está supervisada y avalada por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

galampntespizza.jpeg

La ironía de Gala

Gala Montes explota cuando le mencionan a Adrián Marcelo

El cruce de acusaciones subió de tono cuando Alana tomó la palabra para agradecer a todas las personas que desde hace dos años la han respaldado en su carrera de boxeadora amateur.

“Tengo a mi entrenador que me prepara y a mi papá que es al que escucho cuando necesito un consejo...”.

En ese momento, Gala Montes comenzó a gritar para interrumpirla. Primero alegó que le habían apagado el micrófono para no dejarla hablar pero luego, cuando se dio cuenta de que sí estaba prendido, se levantó y le reclamó a Alana.

"¿Quién te enseño eso? ¿Quién te enseñó a decir esas cosas? ¿Te lo enseñó Adrián Marcelo? ¿Adrián Marcelo es tu papá?”.

Gala Montes estuvo a punto de perder el control por las palabras de Alana, las cuales consideró´que fueron una alusión al conflicto que tiene con Adrián Marcelo desde hace un año, cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos.
Durante su estancia en el reality show, Adrián Marcelo hizo comentarios acerca de la salud mental de Gala Montes y llegó a insinuar que la ausencia de su padre era el origen de sus problemas.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Famosos
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
August 14, 2025
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

Por esos comentarios, Adrián Marcelo fue señalado por violencia de género y machismo; incluso la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México publicó una declaración para pedir que se le sancionara dentro de La Casa.
Alana ignoró las acusaciones de Gala y sólo dijo: “Mi papá se llama Adrián pero no es Marcelo”.
Con el ambiente exaltado, Alana insistió en que a pesar de la diferencia de estatura y de peso, le va a ganar en el ring:

“Vas a sentir con cada puño a cada niño que me ha apoyado y cuando te gane, voy a subir el contrato”.

Gala Montes la volvió a interrumpir y fue entonces que le soltó la frase que Niurka hizo famosa al repetirla cada vez que alguien intenta amenazarla:

“Pues hazlo, te reto y mira, de verdad que a mí no me das miedo porque te digo algo: no se dice, se hace”.

La frase con respecto a la original de Niurka tiene una ligera variación (“no se avisa, se hace”, dice la cubana) pero el espíritu con que lo dijjo Gala fue el mismo.

niurka meme.png

Una de las frases virales de Niurka

X

“A mí no me das miedo escuincla”, remató la actriz y ahora boxeadora.

El Supernova: Orígenes es este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
