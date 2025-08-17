Gala Montes “roba” frase de Niurka para usarla contra Alana Flores previo a su pelea de box

La ceremonia de pesaje del espectáculo de box “Supernova: Orígenes” resultó explosiva con las últimas dos boxeadoras que se presentaron: Gala Montes y Alana Flores.

“Te voy a poner una chin...”, reptiió Alana en varias ocasiones durante los careos previo y posterior al pesaje. Esta pelea es la más controvertida de todas las que se incluyen en el cartel (donde también pelean Franco Escamilla contra El Escorpión Dorado, por ejemplo) debido a la diferencia de peso y altura entre las gladiadoras.

Alana asegura que la pelea se había pactado con la condición de que Gala (que es 20 centímetros más alta) bajara kilos para estar en un peso más equitativo pero la actriz niega que haya existido ese pacto y se ha burlado constantemente de Alana por insistir en el tema.

De hecho, Gala Montes se subió a la báscula con una rebanada de pizza en la boca, a manera de burla y a pesar de que la función está supervisada y avalada por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

La ironía de Gala

Gala Montes explota cuando le mencionan a Adrián Marcelo

El cruce de acusaciones subió de tono cuando Alana tomó la palabra para agradecer a todas las personas que desde hace dos años la han respaldado en su carrera de boxeadora amateur.

“Tengo a mi entrenador que me prepara y a mi papá que es al que escucho cuando necesito un consejo...”.

En ese momento, Gala Montes comenzó a gritar para interrumpirla. Primero alegó que le habían apagado el micrófono para no dejarla hablar pero luego, cuando se dio cuenta de que sí estaba prendido, se levantó y le reclamó a Alana.

"¿Quién te enseño eso? ¿Quién te enseñó a decir esas cosas? ¿Te lo enseñó Adrián Marcelo? ¿Adrián Marcelo es tu papá?”.

Gala Montes estuvo a punto de perder el control por las palabras de Alana, las cuales consideró´que fueron una alusión al conflicto que tiene con Adrián Marcelo desde hace un año, cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos.

Durante su estancia en el reality show, Adrián Marcelo hizo comentarios acerca de la salud mental de Gala Montes y llegó a insinuar que la ausencia de su padre era el origen de sus problemas.

Por esos comentarios, Adrián Marcelo fue señalado por violencia de género y machismo; incluso la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México publicó una declaración para pedir que se le sancionara dentro de La Casa.

Alana ignoró las acusaciones de Gala y sólo dijo: “Mi papá se llama Adrián pero no es Marcelo”.

Con el ambiente exaltado, Alana insistió en que a pesar de la diferencia de estatura y de peso, le va a ganar en el ring:

“Vas a sentir con cada puño a cada niño que me ha apoyado y cuando te gane, voy a subir el contrato”.

Gala Montes la volvió a interrumpir y fue entonces que le soltó la frase que Niurka hizo famosa al repetirla cada vez que alguien intenta amenazarla:

“Pues hazlo, te reto y mira, de verdad que a mí no me das miedo porque te digo algo: no se dice, se hace”.

La frase con respecto a la original de Niurka tiene una ligera variación (“no se avisa, se hace”, dice la cubana) pero el espíritu con que lo dijjo Gala fue el mismo.

Una de las frases virales de Niurka X

“A mí no me das miedo escuincla”, remató la actriz y ahora boxeadora.

El Supernova: Orígenes es este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.