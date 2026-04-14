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Maribel Guardia enciende la polémica al promocionar “SUEROS VITAMINADOS” asociados a la muerte de 8 personas

Videos de la actriz surgen mientras investigan qué sustancias contenían y dónde está el médico prófugo que los aplicaba.

Abril 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Maribel Guardia promocionaba los sueros que acabaron con la vida de varias personas.

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Anunciando la “sueroterapia” es como se le ve a Maribel Guardia en un par de videos. Las alertas se encendieron, pues hace unos días se desató una crisis de salud en Hermosillo, Sonora, ante la muerte de 8 personas a las que les aplicaron dichas sustancias.

La Secretaría de Salud informó que 10 personas resultaron afectadas luego de acudir a que les aplicaran unos “sueros vitaminados” y tras varios días se confirmó la muerte de 8 pacientes.

La posible presencia de un contaminante bacteriano es una de las principales líneas de investigación.

Primeros reportes indicaban que diez personas resultaron afectadas: ocho murieron y dos fueron dadas de alta. Además, se reportó un caso adicional de un paciente que no recibió suero intravenoso, pero sí una inyección en la rodilla, también presento síntomas, pero fue dado de alta.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué se sabe de los “SUEROS VITAMINADOS” que mataron a 8 personas en Hermosillo?

De acuerdo a primeros estudios clínicos, varios pacientes presentaron un deterioro acelerado y se mantuvieron en riesgo latente hasta por dos días.

Los estudios de laboratorio detectaron niveles elevados de glóbulos blancos y cuadros de coagulación intravascular, condiciones asociadas a sepsis, esto reforzó la hipótesis de una contaminación bacteriana.

Los expertos advirtieron sobre esta práctica, cada vez más común, de aplicar “sueros vitaminados” sin sustento médico, utilizados por personas que buscan aliviar fatiga o recuperarse tras el consumo excesivo de alcohol.

Además, enfatizaron en que estos tratamientos además de ser en muchos casos innecesarios, pueden implicar riegos si no se administran bajo condiciones sanitarias adecuadas.

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Maribel Guardia les da promoción

En X comenzaron a difundirse un par de clips donde se observa a Maribel Guardia en colaboración comercial con una clínica privada.

Pese a que los videos no son actuales y el negocio no ha sido vinculado por las autoridades, el contexto en el que surgen ha derivado en cuestionamientos contra Guardia y otros famosos que promueven los “sueros vitaminados”.

Diversos creadores de contenido contribuyeron a que la aplicación de la “sueroterapia” se volviera tendencia, según apuntan expertos.

NO TE VAYAS SIN LEER:

El caso de Julio Preciado

Una reciente crisis de salud evidenció los riesgos asociados a los sueros, luego de que el exvocalista de la ‘Banda El Recodo’ fue hospitalizado tras presentar problemas renales y una neumonía asociada a la automedicación con “sueros vitamínicos”.

En un video, Preciado indicó que su vida estuvo en riesgo. La experiencia, sostuvo, lo aleccionó sobre la importancia de no recurrir a procedimientos medicinales alternos.

Maribel Guardia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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