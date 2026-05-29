Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mariana Garza revela historia paranormal y de cómo la curandera ‘Pachita’ SANÓ DE LEUCEMIA a su abuela

La cantante relató que los médicos habían desahuciado a su abuela y le daban unos meses de vida.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Garza.jpg

Mariana Garza relató cómo fue su experiencia con la curandera ‘Pachita’.

YouTube/IA

“De verla echa ‘pasita’ en la silla de rueda a verla vivir a toda la potencia años o sea era una mujer con una cosa, de no lo puedes creer”.

Asombrados quedaron los seguidores de la actriz y cantante Mariana Garza, esto después de que revelara una historia paranormal y en la que fue testigo de la sanación de su abuela.

Y es que la exTimbiriche acudió al podcast ‘Sin Vergüenza’ para contar cómo fue su experiencia con la famosa curandera ‘Pachita’, con quien acudieron incluso estrellas internacionales al conocer sus dones de curación.

Según el relato de la también productora teatral, su abuela ya había visitado a diversos médicos, quienes le confirmaron que tenía poco tiempo de vida debido a una leucemia severa.

TE RECOMENDAMOS: Montserrat Oliver y la vez que “murió” al probar el VENENO DEL SAPO DE SONORA para sanar su duelo

Ante el mortal diagnóstico, Garza compartió que decidieron llevar a su familiar con doña Bárbara Guerrero, mejor conocida como ‘Pachita’, una chamana chihuahuense que se convirtió en una figura legendaria en México por sus sorprendentes “cirugías psíquicas”.

En su visita con la curandera, Mariana detalló que a su abuelita le realizaron una intervención.

“Mi abuela tenía leucemia y estaba desahuciada por todos los doctores. Estaba en un estado muy mal, la llevaron con ‘Pachita’ y mi abuela vivió muchos años, murió después”, contó Mariana.
Te puede interesar:
poncho de nigris isis srrath.jpg
Famosos
Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ludwika-Saskia.jpg
Famosos
Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante
Mayo 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

Al tiempo, aclaró que no presenció la operación psíquica, sin embargo, fue testigo de la sorprendente mejoría en la salud de su abuelita.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía, no te sé decir porque leucemia es cáncer en la sangre, no tengo idea cómo fue lo que sí te sé decir es que de verla echa ‘pasita’ en la silla de rueda a verla vivir a toda la potencia años o sea era una mujer con una cosa, de no lo puedes creer”, describió.

La protagonista de ‘A Flor de Piel’ también detalló cómo era la técnica de ‘Pachita’: se conectaba al espíritu de ‘Cuauhtémoc’, el último tlatoani mexica. Luego, entraba en trance y usaba un cuchillo de monte para abrir el cuerpo de los pacientes. La curandera afirmaba que podía extraer los órganos enfermos y materializarlos por órganos nuevos.

Mariana describe a ‘Pachita’ como una mujer muy espiritual que creía “en algo más grande que nosotros”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Reaparece hija de Colosio y le cuestionan por la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: “Lo tuvo AGONIZANDO tres días”

Cabe recordar que aunque la entrevista ocurrió hace un par de años, se ha hecho viral por su vínculo con el científico Jacobo Grinberg, medio hermano del actor Ari Telch, y quien antes de su misteriosa desaparición investigaba las cirugías psíquicas de la chamana.

Mariana Garza
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ivonne montero omar suarez.jpg
Famosos
Ivonne Montero acusa a Omar Suárez de provocar el rompimiento con su novio
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar nodal.jpg
Famosos
¿Por qué Emiliano Aguilar nunca perdonará a Nodal? El hijo de Pepe lanza fuerte acusación
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
cristina y alex bisogno.jpg
Famosos
Alex Bisogno revela que se peleó con la viuda de Daniel por una tarjeta de crédito
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
yeri mua naim darrechi.jpg
Famosos
Yeri Mua pierde miles de seguidores tras arresto de su ex Naim Darrechi pero responde a sus haters
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
despojo señor de 80 años.jpg
Viral
Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija
Alberto Daniel Alonzo es matemático y físico. Su juicio lleva casi cuatro años sin avance
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
maite perroni daniela castro.jpg
Telenovelas
Vuelve la telenovela donde Daniela Castro revela terrible verdad a Maite Perroni; te decimos cuándo y dónde
Producida por Juan Osorio, tuvo ya una repetición en 2019 pero ahora regresa con una versión remasterizada y restaurada
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Paulina-Rubio-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero MANDA INDIRECTA a Paulina Rubio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo
Sin decir su nombre, la actriz le envió un fuerte mensaje a ‘La Chica Dorada’ para que deje a un lado el ego y piense en su hijo.
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Guana-Jaitovich.jpg
Famosos
‘El Guana’ destapa HUMILLACIONES Y MALTRATO de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “gritar, mentar madr*s”
El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ trabajó con él y dice que fue la peor experiencia.
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez