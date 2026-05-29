Mariana Garza revela historia paranormal y de cómo la curandera ‘Pachita’ SANÓ DE LEUCEMIA a su abuela

“De verla echa ‘pasita’ en la silla de rueda a verla vivir a toda la potencia años o sea era una mujer con una cosa, de no lo puedes creer”.

Asombrados quedaron los seguidores de la actriz y cantante Mariana Garza, esto después de que revelara una historia paranormal y en la que fue testigo de la sanación de su abuela.

Y es que la exTimbiriche acudió al podcast ‘Sin Vergüenza’ para contar cómo fue su experiencia con la famosa curandera ‘Pachita’, con quien acudieron incluso estrellas internacionales al conocer sus dones de curación.

Según el relato de la también productora teatral, su abuela ya había visitado a diversos médicos, quienes le confirmaron que tenía poco tiempo de vida debido a una leucemia severa.

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Ante el mortal diagnóstico, Garza compartió que decidieron llevar a su familiar con doña Bárbara Guerrero, mejor conocida como ‘Pachita’, una chamana chihuahuense que se convirtió en una figura legendaria en México por sus sorprendentes “cirugías psíquicas”.

En su visita con la curandera, Mariana detalló que a su abuelita le realizaron una intervención.

“Mi abuela tenía leucemia y estaba desahuciada por todos los doctores. Estaba en un estado muy mal, la llevaron con ‘Pachita’ y mi abuela vivió muchos años, murió después”, contó Mariana.

Al tiempo, aclaró que no presenció la operación psíquica, sin embargo, fue testigo de la sorprendente mejoría en la salud de su abuelita.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía, no te sé decir porque leucemia es cáncer en la sangre, no tengo idea cómo fue lo que sí te sé decir es que de verla echa ‘pasita’ en la silla de rueda a verla vivir a toda la potencia años o sea era una mujer con una cosa, de no lo puedes creer”, describió.

La protagonista de ‘A Flor de Piel’ también detalló cómo era la técnica de ‘Pachita’: se conectaba al espíritu de ‘Cuauhtémoc’, el último tlatoani mexica. Luego, entraba en trance y usaba un cuchillo de monte para abrir el cuerpo de los pacientes. La curandera afirmaba que podía extraer los órganos enfermos y materializarlos por órganos nuevos.

Mariana describe a ‘Pachita’ como una mujer muy espiritual que creía “en algo más grande que nosotros”.

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Cabe recordar que aunque la entrevista ocurrió hace un par de años, se ha hecho viral por su vínculo con el científico Jacobo Grinberg, medio hermano del actor Ari Telch, y quien antes de su misteriosa desaparición investigaba las cirugías psíquicas de la chamana.