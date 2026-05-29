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Paulina Mercado besó al doctor Pepe Bandera en vivo; ¿SE VENGÓ del chisme de su novio y Claudia Lizaldi?

La presentadora formó parte de una dinámica en el programa ‘Sale el Sol’ y terminó recreando una escena que podría haberse salido de control.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paulina Mercado y el doctor Pepe Bandera se dieron un beso en ‘Sale el Sol’.

YouTube

Algunos expresaban: “Pepe, fascinado”, “¿qué pasó con Paulina?”, “Yo vi al doctor muy contento de que Paulina lo haya besado”, otros acusaban de que estuvo más de planeado. “¡Actuado y más actuado!”, mientras que otros los tacharon de “ridículos”, pero hubo quien se fue más lejos y señaló que Paulina se habría vengado con ese beso del chisme que circuló hace unos meses y en donde se le relacionó al novio de Mercado, Juan Soler, con Claudia Lizaldi.

“El problema aquí no soy yo, son ellas, pero estoy enamorado de Paulina”.

Los conductores de ‘Sale el Sol’, Paulina Mercado y el doctor Pepe Bandera, robaron toda la atención en la emisión en vivo del matutino, luego de participar en una de las dinámicas que terminó en un beso.

Y es que todo avanzaba con normalidad en el programa hasta que llegó el momento de presentar el segmento ‘¿Usted, qué haría?’. En él, los conductores toman un lugar en una historia viral o polémica previamente elegida. En esta ocasión, Mauricio Mancera anunció el caso de un novio que no llegó a su boda porque le habría sido infiel a su pareja con la hermana de ella.

En tanto, el doctor Pepe interpretó al supuesto novio, mientras que Gaby Ramírez era la novia plantada en el altar y Paulina Mercado era la hermana de la novia, es decir, la amante.

TE RECOMENDAMOS: Paulina Mercado reacciona a los rumores de COQUETEO de Claudia Lizaldi a su pareja, Juan Soler

Las siguientes palabras detonaron el comienzo de la inquietud: “El problema aquí no soy yo, son ellas, pero estoy enamorado de Paulina”, expresó Bandera.

Ante los dichos del doctor, Paulina caminó hacia el doctor con los brazos abiertos. Luego vino un abrazo y los gritos de los integrante de ‘Sale el Sol’ de “beso, beso, beso”, de manera que la conductora colocó sus manos en la cara del médico y simuló darle un beso que ante las cámaras se vio totalmente real.

Horas después de la escena del beso, el canal de YouTube de ‘Sale el Sol’ publicó el video con el título: ‘¿Paulina Mercado y el Dr. Pepe se dan un beso en vivo?’, lo que generó de inmediato una ola de comentarios.

Algunos expresaban: “Pepe, fascinado”, “¿qué pasó con Paulina?”, “Yo vi al doctor muy contento de que Paulina lo haya besado”, otros acusaban de que estuvo más de planeado. “¡Actuado y más actuado!”, mientras que otros los tacharon de “ridículos”, pero hubo quien se fue más lejos y señalaron que Paulina se habría vengado con ese beso del chisme que circuló hace unos meses y en donde se le relacionó al novio de Mercado, Juan Soler, con Claudia Lizaldi.

Cabe recordar que Paulina y Juan mantienen un noviazgo desde finales de 2022. Y del escándalo con la presentadora de ‘MasterChef’ se difundió a inicios de abril, en boca de la periodista Martha Figueroa, que personas cercanas habían captado a los actores que trabajan en la obra de teatro ‘El amante infiel’ muy cercanos.

“Hasta donde yo sé, estaba con Pedro Moctezuma (Claudia Lizaldi)… no sé todavía porque me acaban de decir: ‘¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”, comentó.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cómo está Paulina Mercado tras el ‘cajazo’ que le dio un invitado y por el que casi PIERDE UN DIENTE?

Añadió que otras personas cercanas a los actores le mencionaron que Claudia estaría “muy volada” con Soler, pues incluso su actitud habría cambiado tras un llamado dentro de la producción.

“Que porque anda muy confianzudita y muy encima de Juan Soler, ahora que están haciendo una obra juntos Claudia Lizaldi y Juan Soler. Me dijeron: ‘Chécale ahí porque sentimos que anda muy volada Claudia Lizaldi con Juan Soler’… esa güera se lo está sonsacando, fueron los informes que me llegaron”, contó la presentadora.

Al tiempo, salieron a negarlo y Paulina buscó tirar por tierra el rumor aseverando que se lleva de maravilla con Lizaldi.

Paulina Mercado
 Sale El Sol Juan Soler
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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