Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”

En entrevista con “Ventaneando”, los abogados de Imelda Garza Tuñón expusieron que podrían demandar a Maribel Guardia por presunto daño moral, luego de más de un año de pleitos en los juzgados.

“Cuando alguien acusa a alguien de tantas cosas graves como adicción, está ejerciendo violencia contra la persona, se ha determinado que ha habido una violencia injustificada, sin prueba, por ello genera un daño, a la que era acusada en ese momento pero ahora es víctima”.

Comentaron que Maribel Guardia ha solicitado la guardia y custodia de su nieto... “Ha presentado cinco demandas, todas rechazadas; en la audiencia donde el juez determina la guardia y custodia para Imelda, Maribel apela, extemporáneaneamente, presenta dos quejas y se las desecha, además de otros amparos”.

“Su primera petición es guardia y custodia, desde el 20 de enero 2025 hasta el día de hoy. No es verdad, lo ha dicho en medios, pero en juzgados, hoy está demandada la guardia y custodia”.

“Marco siempre ha dicho que fue el administrador de Julián cuando vivía, y después su albacea. Indudablemente el control de bienes los ha tenido, pero no se le ha fijado ningún peso para la manutención del menor”, dijo el abogado, a la par de resaltar la venta de un rancho de Julián Figueroa por -supuestamente- 40 millones de pesos.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, insiste en que ellos sí podrían demandarla con muchas pruebas

“El interés era salvaguardar a un niño, que a nuestro juicio, estaba corriendo peligro”, insistió Marco Chacón en una entrevista en vivo exclusiva con “Dulce y picosito”, el programa de Flor Rubio YouTube.

Reiteró que la primera acusación de Maribel Guardia contra Imelda, sobre que su nieto estaba en peligro es verdad. “Lo que nosotros dijimos no es mentira. Me canso de decirles las pruebas que hay, respecto a lo que dijimos es cierto. Si nos demandan por daño moral, les vamos a atascar el juzgado de pruebas, de testimonios, de videos, de una infinidad de cosas y vamos a reconvenir, por cosas que ella dijo y que no puede probar, y que sí son mentira. Como que Julián se había muerto por mi culpa, que Julián drogadicto, que le pusieron el chip; él quería salir de adicciones y nosotros lo apoyamos”.

“Me canso de contrademandar, tengo una fila de expresiones calumniosas y difamatorias que no hay manera que las prueba, porque son mentira. Pero de lo que nosotros dijimos, todo hay prueba”.

Marco Chacón insistió en que no es agradable exhibir estos temas, al contrario de lo que ciertas personas pueden pensar, sobre que lo hacen por dinero. “Está cañón decir las cosas que pasaban. Es muy triste para una familia como la de Maribel, sin ningún escándalo... esto es muy doloroso, no tiene ninguna gracia para nosotros exhibir los problemas de Julián, ¡No mames es mi hijo!, ¿le voy a decir a la gente de sus problemas? ¡No! Tú proteges a tu familia, cuando los amas, no los andas exhibiendo”.

“Éramos una familia con muchas virtudes que sufrimos un dolor inmenso por las adicciones de un miembro, y no fuimos capaces que además de él había otra persona con los mismos problemas. Estábamos cegados por ayudar a Julián. Cuando falta Julián se empieza a hacer visible que también había un miembro de la familia con problemas”.

El esposo de Maribel Guardia admitió que la defensa de Imelda Garza aplicó “la estrategia del desgaste, y lo lograron, estamos desgastados”.

“Estamos hartos del tema. Gastamos emociones desbordadas, tiempo y dinero, que nunca vamos a recuperar, porque nosotros somos herederos. El que es heredero es el niño, y quien pelea la herencia es la madre, y de ahí va a pagar al despacho (de abogados)”.

¿Les interesaba el dinero? “Nuestro plan era mantener al niño con nuestros recursos, y guardarle su herencia completa para que fuera mayor de edad tuviera su vida resuelta. Ahora, cuando ese niño esté grande, el patrimonio va a estar dilapidado, en pagos de gente que está invirtiendo como si fuese un negocio. Para nosotros no es negocio, no hay forma que recuperemos un quinto de nuestra energía ni nuestro tiempo, ni del desgaste emocional”.

¿Qué dijo Marco Chacón de los 40 millones de la venta de un rancho de Julián?

“Para empezar, ellos saben pero están en la labor de ensuciar y lavarle la imagen a una persona. Yo como albacea, tengo que dhablar de todo a partir del momento en que asumo el cargo. Si Julián vendió una propiedad en vida, como adulto, es problema de Julián, no es mío”, dijo Marco a Flor Rubio.

“Y lo que él haya hecho con el dinero, que evidentemente esa cantidad es mentira, son unos irresponsables, se la viven diciendo cifras que ponen en peligro a un niño. Hablan de unas cantidades fantasiosas que no existen”.

“Si en 2017 Julián vendió su guitarra, sus botas o un ranchito, que no tenía ni casa, es problema de él, no tengo que dar cuentas a nadie de las cosas que hizo cuando estaba vivo”, insistió Marco.