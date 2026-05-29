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Constanza Creel LUCE IDÉNTICA a su mamá, Edith González, y ya le dice a la prensa: “sin comentarios”

En redes sociales, usuarios manifestaron su asombro por el gran parecido físico entre ambas, por su manera de ser y por expresarse como lo hacía la actriz ante los medios.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de la desaparecida Edith González luce idéntica a su madre y ya le contesta igual a la prensa.

Instagram/YouTube

“Sin comentarios”.

Constanza Creel, de 21 años, dejó perplejos a quienes la vieron en el Aeropuerto de la ciudad de México. Y es que la hija de la fallecida Edith González, luce idéntica a su famosa y querida mamá.

A siete años del deceso de González, contadas ocasiones se la ha visto a su única hija en público, por ello el que en su reaparición sorprenda tanto por cómo se parece a Edith, pero no sólo en el físico, también en su forma de ser. Y lo más sorprendente es que tras ser abordada por reporteros también contestó como la protagonista de ‘Doña Bárbara’.

Los medios de comunicación se acercaron a Constanza para obtener declaraciones, pero la joven lanzó el icónico “sin comentarios” que caracterizó a la actriz. Además, evocó de inmediato a la estrella con su porte y presencia.

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El video del momento en el que fue captada la joven Creel se hizo viral en redes sociales y no pasó desapercibido que usara las mismas palabras para proteger su privacidad.

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Sigue sus pasos con compromiso social

Desde la partida de Edith, Constanza se quedó bajo el cuidado de su padre, el político Santiago Creel. Además, la chica asumió la responsabilidad de continuar el trabajo de la fundación creada por su madre, enfocada en la investigación y la prevención del cáncer de ovario.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así fue la última entrevista de Edith González en la que reveló uno de sus mayores arrepentimientos

Al tiempo, Constanza ha optado por mantener un bajo perfil público, limitando sus apariciones y evitando ofrecer declaraciones ante la prensa.

Edith González Constanza Creel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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