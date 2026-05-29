Constanza Creel LUCE IDÉNTICA a su mamá, Edith González, y ya le dice a la prensa: “sin comentarios”

“Sin comentarios”.

Constanza Creel, de 21 años, dejó perplejos a quienes la vieron en el Aeropuerto de la ciudad de México. Y es que la hija de la fallecida Edith González, luce idéntica a su famosa y querida mamá.

A siete años del deceso de González, contadas ocasiones se la ha visto a su única hija en público, por ello el que en su reaparición sorprenda tanto por cómo se parece a Edith, pero no sólo en el físico, también en su forma de ser. Y lo más sorprendente es que tras ser abordada por reporteros también contestó como la protagonista de ‘Doña Bárbara’.

Los medios de comunicación se acercaron a Constanza para obtener declaraciones, pero la joven lanzó el icónico “sin comentarios” que caracterizó a la actriz. Además, evocó de inmediato a la estrella con su porte y presencia.

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El video del momento en el que fue captada la joven Creel se hizo viral en redes sociales y no pasó desapercibido que usara las mismas palabras para proteger su privacidad.

Sigue sus pasos con compromiso social

Desde la partida de Edith, Constanza se quedó bajo el cuidado de su padre, el político Santiago Creel. Además, la chica asumió la responsabilidad de continuar el trabajo de la fundación creada por su madre, enfocada en la investigación y la prevención del cáncer de ovario.

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Al tiempo, Constanza ha optado por mantener un bajo perfil público, limitando sus apariciones y evitando ofrecer declaraciones ante la prensa.