¿Qué se sabe de los SUEROS VITAMINADOS que mataron a 8 personas en Hermosillo?

“Sólo él sabe qué le puso a cada suero”.

La Secretaría de Salud informó que 10 personas resultaron afectadas luego de acudir a que les aplicaran unos “sueros vitaminados” en una clínica ubicada en Hermosillo, Sonora. Ya suman a 8 los fallecidos mientras se investiga una posible contaminación bacteriana como causa del brote.

La posible presencia de un contaminante bacteriano es una de las principales líneas de investigación.

Primeros reportes indicaban que diez personas resultaron afectadas: ocho murieron y dos fueron dadas de alta. Además, se reportó un caso adicional de un paciente que no recibió suero intravenoso, pero sí una inyección en la rodilla, también presento síntomas, pero fue dado de alta.

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¿Qué arrojó el análisis a los sueros?

De acuerdo a primeros estudios clínicos, varios pacientes presentaron un deterioro acelerado y se mantuvieron en riesgo latente hasta por dos días.

Los estudios de laboratorio detectaron niveles elevados de glóbulos blancos y cuadros de coagulación intravascular, condiciones asociadas a Pepsis, esto reforzó la hipótesis de una contaminación bacteriana.

Los expertos advirtieron sobre esta práctica, cada vez más común, de aplicar “sueros vitaminados” sin sustento médico, utilizados por personas que buscan aliviar fatiga o recuperarse tras el consumo excesivo de alcohol.

Además, enfatizaron en que estos tratamientos además de ser en muchos casos innecesarios, pueden implicar riegos si no se administran bajo condiciones sanitarias adecuadas.

¿Qué pasó con la clínica donde se administraban?

El lugar fue clausurado de inmediato. Sin embargo, se supo que no todos los procedimientos se realizaron dentro de la clínica, ya que algunos sueros eran preparados y aplicados en domicilios particulares.

Aunque el sitio contaba con registro sanitario, las autoridades buscan determinar qué ocurrió, así como la composición de los sueros utilizados, algunos incluían mezclas no verificadas e incluso sustancias promocionadas como “células madre”.

¿Dónde está el médico responsable?

En últimas horas se dio a conocer que el médico Jesús Maximiano se encuentra prófugo tras ser identificado como el probable responsable de la muerte de los pacientes.

“Lo estamos buscando por homicidio culposo y por una mala praxis médica, con agravante por la responsabilidad médica y técnica. Ya se realizaron durante la madrugada varios cateos. Uno más ahorita se está llevando a cabo. Ya se están haciendo los avisos a las fiscalías de todo el país, y los avisos con las autoridades del país vecino. En las próximas horas tendremos su captura”, expuso el fiscal de Sonora.

La condición de prófugo del médico fue verificada por las autoridades luego de que iniciaron los cateos; previo a ello, según el fiscal, se realizaron más de 50 interrogatorios y entrevistas, cosa que, junto al resto de las diligencias, suman 117 “acciones” para dar con el presunto responsable.

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“La causa eficiente de la muerte es la mezcla de diversas sustancias”, apuntó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de que el fiscal expuso que los insumos de los que se servía la clínica privada para su operación llegaron mediante proveedores que cuentan con toda documentación en regla. Algunos, precisó Salas Chávez, vienen de Europa, de suerte que los proveedores locales no tendrían responsabilidad alguna.

Para confirmar esta versión, sin embargo, diversas muestras fueron enviadas hace cinco días a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, pues, al día de hoy, “sólo él sabe qué le puso a cada suero”, aunque también se detectó la presencia de soluciones “prellenadas” en el consultorio.

El secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, recomendó a la población verificar las credenciales y títulos de los profesionales de la salud a quienes recurren con el objeto de disminuir riesgos.