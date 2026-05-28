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Barbero LE ROMPE el cuello a su cliente mientras intentaba relajarlo con técnica de quiropraxia

El hombre acudió a cortarse el cabello, sin embargo, al mostrarse tenso, el estilista quiso ayudarle y todo salió mal.

Mayo 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Barbero-rompe-cuello.jpg

Un estilista intentó relajar a su cliente y terminó rompiéndole el cuello.

Instagram

A través de redes sociales circula un video en el que se observa cómo un barbero el rompe el cuello a uno de sus clientes, quien acudió a realizarse un simple corte de pelo.

El estilista buscaba relajar a su cliente, por lo que le practicó una arriesgada técnica de quiropraxia, sin embargo no salió como lo esperaba.

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El desafortunado episodio ocurrió el pasado 8 de marzo de 2026, sin embargo, el caso se hizo viral tras la reciente difusión del video. Y aunque no se especificó la ubicación exacta del negocio donde sucedieron los hechos, trascendió que fue un algún lugar de la India.

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En el clip que le da la vuelta a las plataformas digitales se puede apreciar cómo el barbero se encontraba dándole masaje en los hombros al sujeto que estaba en la silla de corte. Luego, se detalla que el estilista realiza un arriesgado y supuesto ajuste en las cervicales, intentando descontracturar el cuello del hombre, sin embargo, la técnica salió mal y en cuando giró la cabeza, el individuo quedó inconsciente.

Al notar que el hombre no reaccionaba, el barbero le pidió ayuda a su compañero, quien atendía a otro cliente en la estación contigua. El otro empleado se acerca y con un atomizador le rocía agua en el rostro a la víctima, quien yacía inconsciente. Buscando que reaccionara, lo mueve y hasta le da pequeñas cachetadas, pero no logra hacerlo volver en sí.

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En tanto, algunos medios locales aseguran que el joven perdió la vida y que el empleado terminó detenido por las autoridades, señalado de romperle el cuello a su cliente. Por otro lado, algunos sitios de noticias indican que sí lograron reanimar al hombre y se encargaron de trasladarlo al hospital por las graves afectaciones que sufrió.

corte de pelo estética
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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