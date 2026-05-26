Joven de 16 años muere electrocutada mientras SE PLANCHABA el pelo; su madre vio cómo perdía la vida

“María Catarina deja tras de sí recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad”.

Una madre de familia fue testigo de la muerte de su hija de 16 años, víctima de una plancha para el cabello. María Catarina Souza Carvalho usaba el aparato eléctrico en la tranquilidad de su recámara cuando recibió una fuerte descarga.

María se encontraba dentro de su recámara peinándose con la plancha de su madre cuando una fuerte descarga cayó directamente al accesorio al interior de su hogar. Ubicado en la aldea de Vereda, una zona rural de la ciudad de Central en Brasil.

Según medios locales, la madre relató que por un momento fue a la cocina por agua y de pronto escuchó los gritos de su hija. Al entrar a la recámara de la menor, vio cómo seguía recibiendo la descarga eléctrica aunque ya estaba inconsciente por el ataque.

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¿De qué murió María Catarina?

Según su relato, cuando la propia madre pudo desconectar la plancha de cabello, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pese a los intentos previos que hizo su familia para intentar que sobreviviera a la descarga eléctrica antes de llevarla a un hospital.

Mediante un comunicado, la Policía Civil de Brasil dio a conocer que la muerte quedó registrada como un accidente.

Souza Carvalho tuvo un triste funeral. Era una estudiante de la Escuela Estatal José de Souza Machado, colegio que emitió un mensaje tras conocer la muerte de la joven de 16 años.

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“En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida. María Catarina deja tras de sí recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar.

Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para afrontar esta pérdida irreparable. Nuestro más sentido pésame”, apuntó la escuela.