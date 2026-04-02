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Maribel Guardia cambia de estrategia legal en el caso de su nieto José Julián

La actriz habría presentado un documento para desistirse de la guarda y custodia del niño

Abril 02, 2026 • 
Alejandro Flores
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Maribel Guardia frente a una foto de su hijo Julián Figueroa

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Maribel Guardia presentó ante el Poder Judicial un desistimiento por la guarda y custodia de su nieto José Julián.

El documento fue presentado en el programa “De primera mano”, en donde se le dio lectura al párrafo donde la actriz pide que se abandone esta petición.
Desde hace un año y dos meses, Maribel Guardia e Imelda Tuñón disputan este derecho sobre el niño José Julián.
Imelda,la madre, tiene actualmente la guarda y custodia, algo que había perdido en los primeros meses de 2025, cuando un juez se la otorgó de manera temporal a Maribel.

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Un año de lucha legal entre Maribel e Imelda

José Julián es hijo de Julián Figueroa, quien murió en 2023 a los 27 años de edad. Desde entonces comenzó una lucha legal por su herencia, en la cual se han cruzado acusaciones incluso de haber confeccionado un falso testamento.
Maribel asegura que su interés solamente es por el bienestar del niño y que había solicitado tenerlo porque consideró que “corría peligro” estando con su madre.
Siempre ha negado, sin embargo, querer quitarle el niño definitivamente e Imelda. La ley, es importante considerarlo, contempla dos conceptos en torno a la crianza de los niños: por un lado la guarda y custodia, que se refiere únicamente a la convivencia física del menor; y la patria potestad, que son los derechos y obligaciones legales sobe el menor.
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Guardia habría peleado la primera durante 12 ocasiones, pero siempre se le negó, de acuerdo con la versión de los abogados de Imelda.
Ahora, la actriz y cantante y bailarina ha decidido desistirse de ello.

“Vengo a desistirme de la apelación y quejas interpuesta ante esta instancia por así convenir a mis intereses y para los efectos legales correspondientes”, se lee en el documento de acuerdo con la lectura que hizo Gustavo Adolfo Infante.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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