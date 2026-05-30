Yeri Mua sufre ataque de pánico en el aeropuerto y toma drástica decisión para intentar sanar

Yeri Mua estaba en Corea cuando se enteró de que su ex novio Naim Darrechi fue arrestado por usar un vapeador dentro de un avión en pleno vuelo.

Su reacción fue grabar dos videos en el que insinúa que Naim se lo merece por todo su historial de violencia machista. Recordemos que Yeri Mua se separó de él precisamente luego de acusarlo de haberla agredido y tras haber tenido un incidente en el que Darrechi atacó a reporteros y camarógrafos en el aeropuerto de México.

Esos videos fueron considerados ofensivos de parte de los seguidores de Naim, quienes comenzaron a escribir mensajes de odio en contra de Yeri Mua en su propio perfil. A esa funa se unieron los seguidores de Sol León, quien se ha convertido en la mejor amiga de Darrechi desde que estuvieron juntos en La Mansión VIP.

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¿Qué le pasó a Yeri Mua?

De regreso a México, Yeri Mua llegó al aeropuerto este viernes y su reacción fue sorpresiva, ya que ella suele tener actitudes combativas ante las críticas en redes sociales.

¿Puede ser menos evidente? Qué risa cómo las azafatas, la policía y quien dio la orden creían que Sol y los demás se quedarían cruzados de brazos mientras desaparecían a Naim. Como quedaron expuestos, ahora toca llorar para que no los cancelen más. #lamansiónvip #lamansionvip pic.twitter.com/YT5qqzgn8d — Gallo (@GalloGallus) May 29, 2026

En esta ocasión, la influencer no pudo responder ante las preguntas de los reporteros y por el contrario comenzó a llorar y en el pequeño trayecto hacia su camioneta tuvo un ataque de ansiedad.

Más tarde, Yeri Mua publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que anuncia a sus seguidores que por ahora se retira de la vida pública.

“Soy fuerte pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. Pau tendrá mi teléfono me ayudará a subir todo lo relacionado con mi trabajo. Yo estaré bien, denme tiempo”.

El mensaje de Yeri Mua Instagram

El anuncio de Yeri Mua ocurre mientras Sol León publica un video en el que la regaña por las actitudes que ha tenido recientemente, incluyendo su reacción en Corea por la detención de Naim Darrechi.