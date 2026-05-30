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Yeri Mua sufre ataque de pánico en el aeropuerto y toma drástica decisión para intentar sanar

La influencer se dice muy afectada por el arresto de su ex Naim Darrechi, a quien acusó de violencia machista

Mayo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
YERI MUA ATAQUE DE PANICO.jpg

Yeri Mua llegó desde Corea

Instagram y X

Yeri Mua estaba en Corea cuando se enteró de que su ex novio Naim Darrechi fue arrestado por usar un vapeador dentro de un avión en pleno vuelo.

Su reacción fue grabar dos videos en el que insinúa que Naim se lo merece por todo su historial de violencia machista. Recordemos que Yeri Mua se separó de él precisamente luego de acusarlo de haberla agredido y tras haber tenido un incidente en el que Darrechi atacó a reporteros y camarógrafos en el aeropuerto de México.
Esos videos fueron considerados ofensivos de parte de los seguidores de Naim, quienes comenzaron a escribir mensajes de odio en contra de Yeri Mua en su propio perfil. A esa funa se unieron los seguidores de Sol León, quien se ha convertido en la mejor amiga de Darrechi desde que estuvieron juntos en La Mansión VIP.
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¿Qué le pasó a Yeri Mua?

De regreso a México, Yeri Mua llegó al aeropuerto este viernes y su reacción fue sorpresiva, ya que ella suele tener actitudes combativas ante las críticas en redes sociales.

En esta ocasión, la influencer no pudo responder ante las preguntas de los reporteros y por el contrario comenzó a llorar y en el pequeño trayecto hacia su camioneta tuvo un ataque de ansiedad.

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Más tarde, Yeri Mua publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que anuncia a sus seguidores que por ahora se retira de la vida pública.

“Soy fuerte pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. Pau tendrá mi teléfono me ayudará a subir todo lo relacionado con mi trabajo. Yo estaré bien, denme tiempo”.
YERI MUA ATAQUE DE PANICO (1).jpg

El mensaje de Yeri Mua

Instagram

El anuncio de Yeri Mua ocurre mientras Sol León publica un video en el que la regaña por las actitudes que ha tenido recientemente, incluyendo su reacción en Corea por la detención de Naim Darrechi.

Yeri Mua
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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