Revelan cuánto le pagaron a los influencers en La Mansión VIP: “Si no te gusta, cállate”, responde Sol León

En varias ocasiones, HotSpanish dijo ante las cámaras de La Mansión VIP: “Me sale muy caro”, en referencia a los habitantes del reality.

HotSapnish, cuyo nombre de pila es Roberto González, es el creador de este concepto en el que una docena de influencers y creadores de contenido se encerraron durante un mes para competir por dos millones de pesos.

El reality show generó varias polémicas, sobre todo por los excesos cometidos durante las fiestas y las dinámicas que terminaron incluso en conatos de violencia machista.

Naim Darrechi protagonizó dos de esos episodios de ira incontrolable al intentar golpear a La Jessu y luego descargar su enojo contra una pared y una puerta a la que le hizo un agujero.

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Darrechi decidió, luego de una especie de intervención con el resto de los habitantes de La Mansión y del propio HotSpanish, salir del reality para buscar tratamiento siquiátrico.

La revelación de Yeri Mua

A un mes de que el reality terminó, el escándalo volvió a la vida de Naim pero ahora por su detención en el aeropuerto de la Ciudad de México, acusado de usar un vapeador y presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México por discriminación.

Darrechi negó los cargos y salió libre al día siguiente pero el incidente detonó el recuerdo de su tortuosa relación con Yeri Mua, a quien los fans de Naim acusaron de haber planeado un complot para perjudicarlo.

Yeri Mua no solamente negó la acusación (tachándola incluso de absurda pues se llegó a decir que es prima de la azafata que denunció al infuencer español) sino que recordó que vivió con Naim uno de sus noviazgos más violentos.

Y de paso, habló de La Mansión VIP, dejando claro que ella prefería estar en La Casa de los Famosos. Como parte de su explicación de las razones por las que prefería el reality de Televisa, reveló cuánto le pagaron a las celebridades que entraron.

“Ofrecieron tres miserables millones de pesos”, dijo Yeri Mua. “Yo no cuesto eso. No les alcanza para pagar lo que valgo”, dijo no solamente en referencia a La Mansión VIP, también de La Casa de los Famosos.

Esa revelación enardeció a Sol León quien no solamente participó sino que ganó La Mansión VIP.

En tono maternal (Sol León ha sido una de las que más ha apoyado la carrera de Yeri Mua) la regañó y le dijo a través de un video:

“Te lo digo como empresaria: eso no se hace. No se revela la cantidad de una negociación, ¡y mucho menos si es una negociación millonaria!”.

Sol León asegura que Yeri Mua se cerró puertas porque ninguna marca va a querer trabajar con alguien que revela las negociaciones.