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Adamari López y Arath de la Torre se reúnen a 25 años de “Amigas y rivales”

Los ahora conductores recordaron viejos tiempos en Televisa.

Mayo 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Arath de la Torre y Adamari López

Televisa, Instagram

En 2001, ‘Amigas y Rivales’ irrumpió en las pantallas mexicanas como una de las telenovelas juveniles más emblemáticas de su tiempo, y aunque ya pasó el tiempo, siguen generando emociones con clips que se hicieron virales en redes sociales.

Quizá por eso, la producción de Emilio Larrosa para Televisa, sigue vigente. Es una historia de 185 capítulos que cautivó a millones con las vidas entrelazadas de cuatro jóvenes de diferentes estratos sociales: Laura, Jimena, Ofelia y Nayeli.

Protagonizada por Michelle Vieth, Ludwika Paleta, Adamari López y Angélica Vale, junto a galanes como Arath de la Torre, Gabriel Soto y Johnny Lozada, la telenovela marcó a una generación.

En pleno 2026, la vida reencontró a Arath de la Torre con Adamari López, quien llegó a Televisa para promover su nuevo proyecto. Detrás de cámaras, el programa Hoy mostró el emotivo momento:

Las estrellas también compartió video del reencuentro de Arath con Adamari López

Adamari López encarnó a Ofelia, la mejor amiga de Jimena, cuya vida de excesos cambia drásticamente al descubrir que es portadora de VIH. Su interpretación fue elogiada por abordar un tema tabú con sensibilidad.

Ahora, Adamari es una figura consolidada en Estados Unidos. Tras participar en telenovelas como ‘Gata salvaje’ y ‘Mujer de madera’, se reinventó como conductora en Telemundo. Reside en Miami, es madre de una hija y ha compartido públicamente su resiliencia tras superar el cáncer y su divorcio de Luis Fonsi. Su carisma la mantiene como una de las favoritas del público.

Por su parte, Arath de la Torre interpretó a Roberto de la O, el hermano mayor de Jimena y estudiante de derecho, atrapado en un triángulo amoroso con Laura y Nayeli.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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