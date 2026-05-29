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‘Ventaneando’ está de luto, confirman la muerte de la hermana de Mónica Castañeda

A través de las cuentas oficiales del programa se dio a conocer la terrible pérdida.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Monica-Castaneda.jpg

Mónica Castañeda enfrenta la muerte de su hermana Norma.

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El programa de espectáculos ‘Ventaneando’ está de luto luego de que se confirmara en sensible fallecimiento de la hermana de la conductora Mónica Castañeda.

La noticia tomó por sorpresa a todo el panel de comunicadores, quienes a través de las cuentas oficiales de la emisión lanzaron una esquela en solidaridad con su compañera.

Al tiempo, otros periodistas y seguidores de la emisión que encabeza Pati Chapoy se sumaron con sus muestras de cariño para la comunicadora.

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“En ‘Ventaneando’ lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Tras el anuncio, conductores de programas matutinos de Azteca y espacios informativos como ADN Noticias expresaron públicamente sus condolencias hacia la periodista y su familia.

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Entre las sensibles condolencias, también se sumó la de la líder de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy:

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Norma Castañeda, quien perdió la vida a los 61 años.

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En tanto, llegaron los mensajes de Flor Rubio, quien expresó “un abrazo, querida Mónica” o de su colaborador Gabriel Cuevas con “abrazo a nuestra Mónica y resignación a los suyos”, llegaron hasta la presentadora de televisión.

Descanse en paz.

Mónica Castañeda Ventaneando Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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