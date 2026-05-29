‘Ventaneando’ está de luto, confirman la muerte de la hermana de Mónica Castañeda

El programa de espectáculos ‘Ventaneando’ está de luto luego de que se confirmara en sensible fallecimiento de la hermana de la conductora Mónica Castañeda.

La noticia tomó por sorpresa a todo el panel de comunicadores, quienes a través de las cuentas oficiales de la emisión lanzaron una esquela en solidaridad con su compañera.

Al tiempo, otros periodistas y seguidores de la emisión que encabeza Pati Chapoy se sumaron con sus muestras de cariño para la comunicadora.

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“En ‘Ventaneando’ lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Tras el anuncio, conductores de programas matutinos de Azteca y espacios informativos como ADN Noticias expresaron públicamente sus condolencias hacia la periodista y su familia.

Entre las sensibles condolencias, también se sumó la de la líder de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy:

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Norma Castañeda, quien perdió la vida a los 61 años.

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En tanto, llegaron los mensajes de Flor Rubio, quien expresó “un abrazo, querida Mónica” o de su colaborador Gabriel Cuevas con “abrazo a nuestra Mónica y resignación a los suyos”, llegaron hasta la presentadora de televisión.

Descanse en paz.