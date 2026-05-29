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‘Gomita’ destapa que por volverse cristiana SE LE APARECIÓ ‘Satanás’ y su esposa ‘Lilith’

La creadora de contenido hizo impactantes revelaciones paranormales que comenzaron cuando comenzó a acercarse a Dios.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Gomita’ hizo fuertes revelaciones sobre apariciones paranormales que le sucedieron tras volverse cristiana.

YouTube/Pixabay

“Los veo a los dos y empiezo a decirle a ella: ‘Están atrás de ti, están atrás de ti’”.

Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’ acudió al podcast de Mauricio Riveroll y ahí contó experiencias sobrenaturales que comenzaron a ocurrirle luego de convertirse al cristianismo.

La famosa creadora de contenido aseguró que vio a ‘Satanás’ y a su esposa ‘Lilith’.

‘Gomita’ comenzó su relato indicando que “me bautizo y entonces al siguiente día la mando llamar (a una masajista). Me empieza a dar el masaje y cuando va a los pies, como que yo despierto. Ahí estaba y al lado de ella tenía a ‘Satanás’ y a ‘Lilith’, que es la esposa del Diablo”.

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Luego, expresó cómo fue ver a esas figuras en un momento en el que estaba completamente vulnerable.

“Los veo a los dos y empiezo a decirle a ella: ‘Están atrás de ti, están atrás de ti’, pero ella no reacciona. Sigue con los pies, se va hacia mi cabeza, empieza a sobarme la cabeza y es cuando reacciono. Llorando le digo: ‘Abrázame, abrázame, por favor, abrázame’”, le pidió a la terapeuta.

La influencer intentó explicar lo que sucedía: “pero sé que esto es una lucha espiritual, porque pues ayer me acabo de bautizar”, indicó.

‘Gomita’ compartió que después del suceso habló con sus pastores y revisó su casa, entonces encontró una figura que le habían regalado.

“Me acuerdo que una persona me regaló una ‘Lilith’. Era una mujer roja. No supe hasta ese día porque el pastor me dijo: ‘Es ‘Lilith’, la esposa del Diablo’. Empecé a tirar todo”, afirmó la conductora.
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Cabe recordar que ‘Gomita’ ha documentado públicamente su conversión al cristianismo, colocando el 2 diciembre de 2025 como el día de su bautizo y el momento en el que “Dios ha llenado cada vacío en mi vida”.

La famosa se acercó a la religión luego de estar entre la vida y la muerte por las cirugías que se ha practicado.

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En tanto, la presencia de las figuras malignas fueron asociadas por ‘Gomita’ como la “lucha espiritual” que enfrenta, pues justo ocurrió tras su transición.

“Ellos están enojados porque en lugar de yo seguir en el mundo, ahora ya no y ya no lo voy a hacer”, indicó.

Luego de las aterradoras manifestaciones, ‘Gomita’ dice que eliminó todos los objetos relacionados con el demonio y su esposa, y luego buscó orientación con los pastores de su comunidad.

Aracely Ordaz Gomita satánicos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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