Exviolinista de Pablo Montero e integrante del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’ pierde la vida a los 39 años

“De ahora en adelante, cada actuación, cada canción y cada escenario tendrán un pedacito de ti. Te llevaremos siempre en el corazón”.

Los mariachis están de luto. En el alma duele profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus integrantes más jóvenes. Y es que este viernes 29 de mayo se confirmó el deceso de Ángel López, músico y violinista del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’.

La agrupación emitió la confirmación de la pérdida describiéndola como “una voz que dejará huella”.

“Hoy la música mexicana y la familia del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’ visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’”, escribieron en sus redes sociales.

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Agregaron en la comunicación que “su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle”.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, de parte de todos sus compañeros y equipo que formamos el Mariachi Vargas en este momento tan difícil. Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota. Descanse en paz”.

“Hoy no encuentro muchas palabras. Hermano, descansa. Ya luchaste bastante. Fui testigo de tu batalla durante muchos años y también de tu fuerza, de tu valentía y de tu enorme corazón. Diste todo hasta el final. Ahora te mereces descansar, te mereces la paz y te mereces no sentir más dolor. Te vamos a extrañar muchísimo. Tu amistad, tus risas y todos los momentos que compartimos quedarán para siempre con nosotros. De ahora en adelante, cada actuación, cada canción y cada escenario tendrán un pedacito de ti. Te llevaremos siempre en el corazón. Vuela alto, Ángel. Con cariño y gratitud, Tu familia #L5M”.

¿De qué murió el violinista Ángel López?

Sin ofrecer más detalles sobre la muerte de López, quien también se desempeñó como músico de Pablo Montero, los músicos extendieron sus condolencias a la familia.Por su parte, uno de sus compañeros, Jonathan Palomar, expresó visiblemente triste:

Aunque sus compañeros no desvelaron los motivos que le arrebataron la vida al músico de 39 años, unos días antes de su partida se había revelado que luchaba contra el cáncer.

La información se conoció luego de una publicación de ‘GoFundMe’ en donde se describía que “enfrentaba una de las batallas más difíciles: un diagnóstico de cáncer” que requería de tratamientos costosos y cuidados especiales.

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“Su historia, su talento y su espíritu merecen seguir brillando, y con tu apoyo podemos ayudarle a cubrir tratamientos, medicinas, hospital y cuidados mientras lucha por su vida y su música”, se lee en la publicación escrita por el músico Ernesto Silva.

“Cada donación, sin importar el tamaño, es un acto de esperanza. Juntos podemos asegurarnos de que la música de Ángelito López siga resonando en nuestros corazones y en las futuras generaciones”, concluyó.