Wendy Guevara enfrenta una nueva funa por sus declaraciones sobre La Mansión VIP

“Ya dejen de seguirla”, se lee en el primero de los comentarios de la publicación que Wendy Guevara hizo este 28 de mayo.

La influencer y conductora está en medio de otro huracán de polémicas derivado de sus comentarios sobre La Mansión VIP, el reality show en e que participó su amigo y compañero Agustín Fernández.

“Se me cayó en el momento que hablo mal de La Mansión VIP por quedar bien con Yeri Mua”, se lee en otro de los mensajes.

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¿Por qué están funando a Wendy Guevara?

En el podcast que tiene con Nicola Porcella, Wendy entrevistó a Yeri Mua, quien aseguró que le ofrecieron entrar a La Mansión VIP pero que lo rechazó porque le ofrecieron “3 miserables millones de pesos”.

La conversación avanzó y Wendy terminó por confesar que a ella también la buscaron para este reality show pero que nunca le ofrecieron tanto dinero.

Enseguida quiso retractarse de su dicho pero Nicola Porcella reveló que efectivamente la buscaron.

“Y Joel les dijo que no”, dijo Nicola en referencia a Joel Echeverría, su representante.

Wendy se sintió acorralado por la revelación e insistió en negar que hubiera rechazado La Mansión por una cuestión monetaria.

“Yo no me acuerdo”.

Pero Nicola insistió en decir la verdad.

“Si era por eso, porque cuando nos llamaron pedimos más”, dijo Nicola, sin especificar si habló en plural porque a él también se lo ofrecieron.

Esos comentarios fueron considerados despectivos por parte de muchos fans de los influencers que estuvieron en La Mansión VIP, por lo que se están organizando para dejar de seguir a Wendy.

Hasta el momento, sin embargo, su número de seguidores en sus plataformas se mantiene.