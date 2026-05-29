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¿Quién es la novia de Aldo de Nigris, cómo lo conquistó y a qué se dedica? “La vamos a hacer famosa”

El ganador de La Casa de los Famosos ya se la presento a la familia y dicen que se ve “muy enamorado”

Mayo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg

Aldo quiso mantener a su novia en el anonimato

Instagram

Aldo de Nigris ya habló públicamente de su romance pero se ha negado a presentarla públicamente.

Lamentablemente para él, su abuela sí quiso hablar... y largo y tendido, revelando incluso quién se la presentó.
Lety de Nigris, conocida en redes sociales como Doña Alegría por su estilo lúdico y juguetón de grabar videos, publicó dos mensajes en los que, aprovechando que Aldo no estaba en casa, reveló los detalles de la nueva relación del ganador de La Casa de los Famosos.

“Es una muchacha muy linda, flaquita; lo quepasa es que tiene miedo de que la graben y salga públicamente pero la vamos a a hacer famosa, le vamos a enseñar a ser influencer porque si va estar en una familia así, tiene que aprender”.

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¿Cómo se conocieron Aldo y su novia?

Doña Alegría contó que Aldo y su novia se conocieron a través de Yetus, uno de sus mejores amigos. El detalle es que Yetus es novio de la prima, por lo que se le hizo buena idea presentarlos para salir en parejas.

“Pero yo le pregunté a ella si Aldo ya le había “llegado” y me dijo que no. Y le dije: pues vas a tener que llegarle tú porque si no, van a quedar amigos para siempre”.

Aldo de Nigris apenas había hablado en un podcast hace una semana sobre la posibilidad de tener novia. Dijo que en este momento no pensaba en el amor, a pesar de que constantemente hay fans que se lo proponen.

@leticiadenigris56

Ya se quien fue #Alegria🌻 #doñaletyalegria #lety #doñaleticia #platicandocondoñalety

♬ original sound - LeticiaDeNigris56

Ahora, Lety de Nigris revela que lo ve realmente enamorado.

“El día de la fiesta llegaron tarde y ya no cenaron. Pero él no la dejaba que se levantara, le traía todo, bebidas y snacks, todo”.
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También hizo una descripción de la personalidad de la novia, de quien solamente le faltó revelar el nombre.

“Es una niña linda, sencilla, no toma. Es buena niña, muy tranquila y es está estudiando psicología”.

Aldo de Nigris Doña Lety De Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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