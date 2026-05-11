Caso ‘Vicentito’: Investigan al papá por VI0LENCIA FAMILIAR y descubren que arrastra varios delitos

Durante la audiencia que se llevó a cabo por la muerte del niño Vicente, de 3 años, el equipo legal de la madre, Rosana ’N’, expuso un presunto contexto de violencia familiar, advirtiendo antecedentes relacionados con Juan Carlos, padre del menor.

Tras el desahogo de testimonios, causas penales y carpetas de investigación se descubrió que aparece vinculado a proceso por el delito mencionado.

Según con información presentada ante el juez, también cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos, posesión de cartuchos, robo en casa habitación, robo a lugar cerrado, robo con violencia, abuso de confianza y posesión de sustancias ilícitas, además de faltas administrativas en San Luis Río Colorado, Sonora.

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Los abogados de Roxana ’N’ incluyeron los señalamientos pasados para explicar el entorno familiar que vivió y que estuvo lleno de violencia física, psicológica y económica por años, además de afectaciones emocionales y depresión.

Asimismo, buscaron que el caso fuera considerado como homicidio culposo y no con dolo eventual, al hacer referencia al denominado “síndrome del niño olvidado” y a un posible contexto de violencia de género.

Sin embargo, tras más de 11 horas de audiencia, el juez determinó vincular a proceso a Roxana ’N’ por el delito homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

También se puso en entredicho que la mujer estuviera en estado de ebriedad, pues aseguraron que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas.

Sin embargo, las intenciones para favorecer a la madre de ‘Vicentito’ fueron infructuosas y se determinó su vinculación. Además, seguirá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de las imputaciones. Se prevé que continúe presa en el Cereso de Mexicali.

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De ser hallada culpable, Roxana ’N’ podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión.