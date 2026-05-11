Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Caso ‘Vicentito’: Investigan al papá por VI0LENCIA FAMILIAR y descubren que arrastra varios delitos

Y la madre del menor de 3 años, que murió al interior de un auto en Mexicali, podría pasar hasta 15 años en la cárcel.

Mayo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Papa-Vicente.jpg

Juan Carlos, el padre del menor que murió olvidado tras pasar 12 horas en un auto por su madre, tiene antecedentes de violencia familiar y robos.

N+

Durante la audiencia que se llevó a cabo por la muerte del niño Vicente, de 3 años, el equipo legal de la madre, Rosana ’N’, expuso un presunto contexto de violencia familiar, advirtiendo antecedentes relacionados con Juan Carlos, padre del menor.

Tras el desahogo de testimonios, causas penales y carpetas de investigación se descubrió que aparece vinculado a proceso por el delito mencionado.

Según con información presentada ante el juez, también cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos, posesión de cartuchos, robo en casa habitación, robo a lugar cerrado, robo con violencia, abuso de confianza y posesión de sustancias ilícitas, además de faltas administrativas en San Luis Río Colorado, Sonora.

TE RECOMENDAMOS: Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor

Los abogados de Roxana ’N’ incluyeron los señalamientos pasados para explicar el entorno familiar que vivió y que estuvo lleno de violencia física, psicológica y económica por años, además de afectaciones emocionales y depresión.

Asimismo, buscaron que el caso fuera considerado como homicidio culposo y no con dolo eventual, al hacer referencia al denominado “síndrome del niño olvidado” y a un posible contexto de violencia de género.

Más noticias virales
Pareja-muere.jpg
Viral
Empresario funerario muere en trágico accidente en Sonora y su esposa fallece al RECIBIR EL CUERPO
Debido a las lesiones que presentó tras el terrible percance carretero el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica.
Mayo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Conmoción en Mexicali por ‘Vicentito’, de 3 años, quien murió tras pasar horas en un auto; su mamá ESTABA EBRIA
Mayo 04, 2026
Viral
‘El Chef del año’ confiesa que golpeó a su esposa hasta QUITARLE LA VIDA; la encuentran en cuarto de hotel
Abril 27, 2026
Viral
Esposo de Carolina Flores ALIMENTÓ A SU BEBÉ 24 horas con el cuerpo de su madre: “soy excelente padre”
Abril 27, 2026
Viral
A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora
Abril 24, 2026
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edith-Guadalupe.jpg
Viral
Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Loren-Schauers.jpg
Viral
Hombre de 24 años sobrevive a accidente extremo: LE AMPUTAN la mitad inferior del cuerpo
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Sin embargo, tras más de 11 horas de audiencia, el juez determinó vincular a proceso a Roxana ’N’ por el delito homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

También se puso en entredicho que la mujer estuviera en estado de ebriedad, pues aseguraron que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas.

Sin embargo, las intenciones para favorecer a la madre de ‘Vicentito’ fueron infructuosas y se determinó su vinculación. Además, seguirá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de las imputaciones. Se prevé que continúe presa en el Cereso de Mexicali.

NO TE VAYAS SIN LEER: Conmoción en Mexicali por ‘Vicentito’, de 3 años, quien murió tras pasar horas en un auto; su mamá ESTABA EBRIA

De ser hallada culpable, Roxana ’N’ podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión.

Muerte violencia familiar Homicidio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carolina flores erika maria n.jpg
Viral
¿Cuántas cartas escribió Erika María ‘N’ tras huir a Venezuela y a quién le pidió ayuda?
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
apolo 17 (1).jpg
Viral
Los últimos astronautas que pisaron la Luna vieron OVNIS y el gobierno de EU lo ocultó 54 años
Mayo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Fernando-Yael.jpg
Viral
Fernando Yael ’N’ denunció la DESAPARICIÓN DE SU MADRE, lloró en entrevista y es el principal sospechoso
Mayo 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jauja-cocina-mexicana.jpg
Viral
Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana REAPARECE en su canal de YouTube con una imagen que vale más que mil palabras
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
mario moreno del moral cantinflasgelman.jpg
Famosos
Diarios de Cantinflas: ¿Quién es Robert Littman y qué hizo para quedarse con las obras de arte de Cantinflas?
El nieto de Cantinflas narra la terrible historia detrás de la colección Gelman
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
chingu amiga boda.jpg
Famosos
Esto costará la boda de Chingu Amiga y su novio Rodrigo: “Escogimos lo más barato”
La influencer y su prometido hicieron cuentas para calcular cuánto dinero necesitan para cumplir su sueño
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
omar chaparro (1).jpg
Famosos
Confunden otra vez a Omar Chaparro; ahora dicen que salía en “Rebelde”
El conductor, comediante y cantante se divirtió cuando una auxiliar de vuelo le dijo que lo vio también en la película "¡Qué viva México”
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar (3).jpg
Famosos
¿Quién es la dueña de las 10 marcas de Ángela Aguilar y qué puede comercializar con ellas?
Esto es lo que existe en el Instituto Mexicano de la Propiedad sobre el nombre de la cantante
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores