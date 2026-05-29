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Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal

La exOV7 dice que hay que hacer a un lado al hombre del artista aunque en el pasado hasta le propuso a ‘Cazzu’ escribir canciones juntas.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg

Mariana Ochoa busca poder cantar al lado de Nodal, pese a señalar a los deudores alimenticios.

Instagram/Octavio Lazcano

“Y no porque exista una polémica personal significa que eso me limite a hacer música con alguien a quien sí admiro”.

Desde el rompimiento de OV7, es Mariana Ochoa quien se ha abierto paso en la música de forma solista y con temas como ‘La pensión’, en la que arremete en contra de los hombres que evaden sus responsabilidades de manutención y crianza. Y que además la canción está inspirada en su propia historia con el padre de sus hijos.

Sin embargo, y contrario a sus convicciones, la cantante reveló que no tendría ningún problema en hacer un dueto con Christian Nodal, esto pese a los escándalos que lo rodean, particularmente por su paternidad ausente con su hija Inti.

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Y es que según sus dichos, hay que separar al hombre del artista.

“La música es música. A mí me encantaría (trabajar con él). Me encanta la música de Nodal; se me hace un gran, gran, gran artista”, dijo en entrevista con el periódico El Universal.

Ochoa recordó con la charla que, incluso, ha asistido a los conciertos que ‘El Forajido’ ha ofrecido y hasta se declara su admiradora.

“El año pasado fuimos a la Plaza de Toros a verlo, de hecho, y no porque exista una polémica personal significa que eso me limite a hacer música con alguien a quien sí admiro”, indicó.

@tvynovelas

Mariana Ochoa nos habla del éxito de su nuevo sencillo #LaPension , cuya letra ha logrado que muchas mujeres se hayan sentido identificadas @soymarianaochoa #TVyNovelas #parati

♬ sonido original - TVyNovelas

‘La Pensión’

Parece que a Mariana ya se le olvidó que sigue enfrentando el escenario más íntimo y complejo: el de mantener sola a dos hijos en medio de la ausencia económica de su exmarido.

Y que no le llegan las noticias sobre el intérprete de ‘No te contaron mal’ y la distancia que ha mantenido con su hija de casi tres años.

Apenas en septiembre pasado, la exOV7 declaraba una lamentable anécdota:

“Yo estaba en una sesión de composición, ese día me pasaron mil cosas...”, narró en entrevista con TVyNovelas, “mis hijos llegaron enfermos, tuve que correr al pediatra, luego la lista de medicinas, se descompuso el baño en mi casa... ese día pedí ayuda al papá de mis hijos, que también son de él, pero me dejó en visto. Entonces, no sabes la frustración que se siente”.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Mariana Ochoa alza la voz por las mamás: Estrena ‘La Pensión’ y cuenta su historia

Y advertía que ‘La Pensión’ no era un reclamo disfrazado sino la voz de una mujer que, tras ocho años de criar sola a Valentina (11 años) y Salvador (9 años), decidió poner en notas lo que tantas madres callan.

“Sí estoy levantando la voz, a nombre de muchas mujeres. Creo que habemos muchas mamás que sacamos adelante a nuestros hijos solas, y nos las vemos negras. La verdad sí nos merecemos un himno, somos unas guerreras”, aseguró.

Antes estaba del lado de ‘Cazzu’

En una entrevista previa, Mariana decía estar sorprendida de lo desobligada que le parecía la actitud del cantante y de que en redes sociales se lo hicieran saber. Finalmente y de forma sorpresiva le hacía una invitación a ‘Cazzu’.

“Hay un montón de publicaciones y de memes que han subido… me impresiona cómo arroban a Nodal. Por ejemplo, digo, no se trata de una posición económica, por qué siendo papá no aporta… ‘Cazzu’ vamos a escribir algo juntas, te lo propongo”.

CHRISTIAN NODAL Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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