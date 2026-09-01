Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?

“Yo me iba a casar, de hecho, con el manager de Flor”.

Mariana Ochoa sigue protagonizando polémicas en ‘La Casa De Los Famosos’. No sólo su pelea con Flor, la semana pasada, o en días recientes con Gema están en el ojo del huracán, también lo están los secretos que ha revelado.

Uno de ellos ocurrió durante un posicionamiento. La exOV7 habló con ‘Ese Pérez’ e inicialmente le explicó que su relación con él había despertado una sensación de protección. Luego, le contó que en el pasado mantuvo un noviazgo con el hombre que actualmente trabaja como manager de Flor Vigna.

“A los 20 años yo me iba a casar, de hecho, con el manager de Flor”, destapó Mariana.

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Los dichos de Ochoa de inmediato provocaron diversas reacciones entre los seguidores de ‘La Casa’. Algunos indicaron que tal vez esa era la razón por la que se dieron los conflictos entre ambas.

Y es que entre ellas comenzaron las diferencias cuando la cantante habló de la cercanía que Vigna mantenía con ‘Ese Pérez’. Mariana expresó que la argentina estaba utilizando esa relación dentro de la casa como parte de su estrategia para generar contenido y avanzar en el juego.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Flor, quien respondió tajante, luego tuvieron una charla en donde las expresiones subieron de tono y la tensión aumento entre ambas, convirtiéndose en uno de los conflictos que más comentarios ha generado entre los espectadores.

En medio de esta disputa apareció ahora el dato del antiguo romance de Mariana con el actual manager de Flor Vigna, lo que llevó a algunos seguidores a preguntarse si existe un trasfondo personal detrás de sus diferencias.

¿Quién es el manager de Flor?

Su nombre es Armando Lozano. Es fundador y director de ‘Big Bad Wolf Records’, una empresa de management y sello discográfico con sede en Miami. La compañía trabaja con diferentes artistas y proyectos musicales.

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Entre los nombres que han estado relacionados con la compañía se encuentran artistas como María Becerra, Patricia Zavala y Erick Brian, además de otros talentos de la música latina.