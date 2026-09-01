Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”

“Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”.

Lolita Cortés compartió detalles de la forma en la que ha aprendido a vivir con la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado. La estrella del teatro musical y jueza de hierro de los realities reconoció que estas condiciones han representado distintos desafíos a lo largo de su vida.

Actualmente, la actriz toma medicamentos como parte de su tratamiento y defendió la importancia de contar con las herramientas necesarias para atener una buena calidad de vida.

“Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Lolita Cortés enfrentó nueva cirugía por CÁNCER tras salir de ‘La Granja VIP’; su hermana cuenta todo

Luego, recordó algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado como las dos ocasiones en las que sintió que ya no podía más, sin embargo, encontró apoyo en sus seres queridos.

“Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”, manifestó.

Luego, reconoció que “padezco de depresión, una depresión muy fuerte”. También dijo que vive con el trastorno de ansiedad generalizado”, una condición que la llevó a desarrollar claustrofobia.

Al tiempo, hizo énfasis en que estas experiencias no las viven igual todos los que las enfrentan. “Para cada persona es completamente diferente”, advirtió.

Y sin entrar en más detalles sobre las dos veces que sintió que ya no podía más, aseguró que la llegada de su hijo y su hermana hicieron una diferencia. “Ellos han sido como el: ‘Ey, ¿qué te está pasando?’”, contó. Al tiempo, describió ese acompañamiento con una expresión familiar y recordó las palabras que utilizaba su madre: “Así, par de cachetadas... diría mi madre. Despierta, todo está bien”.

Lolita también reveló que su tratamiento médico cambió después de participar en ‘LA Granja VIP’. “Me cambiaron el medicamento después del reality show en donde estuve... no me estaba haciendo nada”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”

Finalmente, Cortés desveló que está en un mejor momento. “Ahí voy, ahí voy, me siento contenta, ahí voy”, expresó. Además, reiteró una petición que ha hecho anteriormente: “Por favor, pongan atención”, un llamado a no ignorar las señales relacionadas con la salud mental”, concluyó.