Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”

El icono del teatro musical habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés

“Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”.

Lolita Cortés compartió detalles de la forma en la que ha aprendido a vivir con la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado. La estrella del teatro musical y jueza de hierro de los realities reconoció que estas condiciones han representado distintos desafíos a lo largo de su vida.

Actualmente, la actriz toma medicamentos como parte de su tratamiento y defendió la importancia de contar con las herramientas necesarias para atener una buena calidad de vida.

“Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Lolita Cortés enfrentó nueva cirugía por CÁNCER tras salir de ‘La Granja VIP’; su hermana cuenta todo

Luego, recordó algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado como las dos ocasiones en las que sintió que ya no podía más, sin embargo, encontró apoyo en sus seres queridos.

“Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”, manifestó.

Luego, reconoció que “padezco de depresión, una depresión muy fuerte”. También dijo que vive con el trastorno de ansiedad generalizado”, una condición que la llevó a desarrollar claustrofobia.

Al tiempo, hizo énfasis en que estas experiencias no las viven igual todos los que las enfrentan. “Para cada persona es completamente diferente”, advirtió.

Y sin entrar en más detalles sobre las dos veces que sintió que ya no podía más, aseguró que la llegada de su hijo y su hermana hicieron una diferencia. “Ellos han sido como el: ‘Ey, ¿qué te está pasando?’”, contó. Al tiempo, describió ese acompañamiento con una expresión familiar y recordó las palabras que utilizaba su madre: “Así, par de cachetadas... diría mi madre. Despierta, todo está bien”.

Lolita también reveló que su tratamiento médico cambió después de participar en ‘LA Granja VIP’. “Me cambiaron el medicamento después del reality show en donde estuve... no me estaba haciendo nada”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”

Finalmente, Cortés desveló que está en un mejor momento. “Ahí voy, ahí voy, me siento contenta, ahí voy”, expresó. Además, reiteró una petición que ha hecho anteriormente: “Por favor, pongan atención”, un llamado a no ignorar las señales relacionadas con la salud mental”, concluyó.

Lolita Cortés depresión ansiedad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez