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Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado

Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ingrid Martz se divorció de su esposo Rodrigo Luque.

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“Habría que ver también cómo puede sustentar el estilo de vida que tiene”.

El abogado de Ingrid Martz destapó que el exmarido de la actriz le está exigiendo una pensión “a favor de él”. Además, en su denuncia busca que le entregue la mitad de sus bienes y que pague los gastos de su abogado.

También, la expareja de Martz, Rodrigo Luque, intentó frenar los intercambios comerciales en redes sociales por los que Ingrid obtiene beneficios para su hija, según manifestó a ‘De Primera Mano’.

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Guillermo Pous expresó que el planteamiento del exesposo incluyó que Ingrid pagara “los honorarios” de sus abogados, pese a que, “ya no existe el vínculo matrimonial” y que existió un convenio previo entre ellos.

La pareja ya había determinado que “no habría pensión” y que cada quien se haría cargo del 50% de los gatos de sus hija, por lo que dijo que “hoy no tiene sentido que le pida ninguna clase de pensión”.

Pous también reveló que Luque busca que Martz le de el cincuenta por ciento de sus bienes “incluso aquellos que ya tenía” antes del matrimonio y otro bien que la actriz heredó en copropiedad con su madre y su hermano.

En la misma charla, el abogado afirmó que si el exesposo de Ingrid Martz argumentó no tener ingresos para pedir pensión, “habría que ver también cómo puede sustentar el estilo de vida que tiene”.

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Y añadió que “no tributa ni en México ni en Estados Unidos” y que era público que trabajó por medio de un intermediario “en el sector, al parecer financiero, en California”.

Ingrid Martz divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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