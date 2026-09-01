A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares

Una de las familias más mediáticas del medio de la música vuelve al ojo del huracán luego de que el músico A.B. Quintanilla III confirmo que tiene un proceso legal que involucra a su hermana Suzette Arriaga, y a hechos relacionados con la memoria de su fallecido padre Abraham Quintanilla.

En un comunicado, el músico exintegrante de Kumbia Kings, confirmó:

“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, manifestó el músico hermano de Selena Quintanilla.

La acción legal comenzó hace unos meses, por situaciones que, según afirmó, se acumularon durante años.

“Nunca imagine que llegaría el dia en que tendría que entrentar una situación como esta. Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado”, escribió en su comunicado.

“Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.

Lo cierto es que A.B. Quintanilla parece firme en su acción legal: “Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce”.

¿Qué se sabe del pleito legal?

Fue Javier Ceriani quien adelantó que el conflicto entre la familia se habría dado por presuntas irregularidades en el manejo de regalias vinculadas con el legado de Selena y Los Dinos.

El pleito sería por varios millones de dólares, por lo que Quintanilla habría solicitado auditorías de pagos, gastos y documentos sobre la administración del legado musical.

Además, Suzette Arriaga estaría evaluando vender la mitad de los derechos del legado de Selena, pero nada de eso está confirmado por los protagonistas del escándalo.

Lo confirmado es lo que A.B. Quintanilla sostiene en su comunicado: “Yo seguiré haciendo lo que hago desde hace casi 40 años, trabajar y generar lo mío. Nunca fui de esperar que el cheque del esfuerzo de otras personas llegue a mi puerta”.