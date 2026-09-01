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Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”

El capo colombiano la buscó en su camerino y se topó con la madre de Lucía, quien detuvo que el criminal obligara a su hija a que pasara algo entre ellos.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Lucía Méndez destapó cómo fue el día que cantó para Pablo Escobar.

YouTube/Getty Images

“El señor Pablo Escobar quiere saludarlas”.

Lucía Méndez llegó al estudio de ‘Todo para la mujer’ y ante Maxine Woodside y otros conductores, contó cómo fue el día en el que terminó cantando para Pablo Escobar en una finca colombiana.

La intérprete de ‘Corazón de piedra’ afirmó que tanto ella como su madre, Martha Ofelia Pérez, acudieron al evento privado organizado por el líder el Cártel de Medellín, con engaños.

Méndez cantó una primera tanda de canciones y al volver a su camerino, su madre le habría dicho: “‘me vas a matar’. Y yo, ¿por qué?’, a lo que la madre de Lucía le mencionó: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

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Entre sus dichos, la estrella dijo que “gracias a su mamá no le hizo nada”, pero también que lucía muy elegante, que “olía divino” y que se portó “muy educado”.

Luego, confesó que al enterarse se llenó de miedo y aunque decidió continuar con su participación, ya no pudo cantar igual. Y al término del concierto “nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos”, contó Méndez y agregó que ya estaban a punto de salir del lugar cuando tocaron la puerta.

“El señor Pablo Escobar quiere saludarlas”, les dijeron a la actriz y a su madre.

Lucía mencionó que ya había perdido las esperanzas y se había hecho a la idea de que algo pasaría entre ellos, pues Escobar llegó mencionando que ella era su amor platónico. Sin embargo, y de inmediato, la señora Martha comenzó a platicar con el capo y le contó su historia y cómo sacó a sus hijos adelante en medio de la viudez.

La conversación de la madre de ‘Colorina’ habría conmovido tanto a Pablo, al punto de que tomó como un gran consejo cuando la señora le dijo que se acercara a Dios.

“Llegue enamorado de su hija, pero me voy enamorado de usted”, recordó Méndez que le mencionó el temido criminal.
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Finalmente, Escobar le dijo: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”.

Lucía Méndez Pablo Escobar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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