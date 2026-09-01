Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto

Moisés Peñaloza salió de La casa de los famosos México con la tranquilidad de haber sido fiel a sí mismo. Aunque reconoce que le habría gustado permanecer más tiempo, el actor asegura que no se arrepiente de la manera en que enfrentó el reality ni de haber evitado los conflictos como estrategia para permanecer en competencia.

“Pues me deja grandes experiencias, momentos muy bonitos. Estoy agradecido con este gran proyecto, con la empresa por la oportunidad y también muy agradecido con el público que se sumó a mi fandom y que estuvo detrás de mi participación”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

El protagonista de telenovelas como El ángel de Aurora considera que su personalidad quizá no correspondía con lo que parte del público busca en un programa de este tipo.

“Sé que a lo mejor no era la más apta para estar ahí adentro porque, de cierta manera, el público que consume y es fanático de este proyecto busca a lo mejor más conflicto, peleas y otro tipo de contenido”.

Sin embargo, prefirió no fabricar una personalidad para generar polémica. “Yo elegí ser auténtico, respetar mis ideales y plantear mi método de juego. Siento que muchos aprovecharon mi honestidad para verme como el malo”.

El actor también se lleva amistades importantes, especialmente su relación con Cynthia Klitbo, a quien conoce desde hace siete años.

“Sigo creyendo y estoy seguro de que mi amistad con ella nunca va a cambiar, porque siempre me sentí protegido y en confianza”. Sobre el juego que continúa dentro de La casa, Peñaloza considera que todavía falta mucho por descubrir.

“Creo que el mayor acto de honestidad es respetar tus ideales. La hipocresía comenzará a salir, las dobles caras se van a caer, las dualidades de las personalidades van a comenzar a flotar y la gente se va a dar cuenta de la realidad”.

Y aunque ya está fuera, no se siente derrotado. “Yo no me siento mal de haber sido el cuarto eliminado. La casa de los famosos no la gana el ser humano más ejemplar... la gana el que tiene un público activo, que está disfrutando del contenido que les gusta para este proyecto”. Ahora, asegura, comenzará una nueva etapa: seguir el reality desde afuera y convertirse nuevamente en espectador.