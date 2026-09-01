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Sexta semana de La Casa inicia con nuevo líder y Mariana Ochoa con INMUNIDAD en sala de los acuerdos

Gema, Mariana, Brianda, Karina y Memo tomaron decisiones importantes.

Agosto 31, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Sala de acuerdos en la Casa de los Famosos México

ViX

El futuro de los habitantes fue determinado por llamadas por teléfono, subastas y mucha suerte. Ocurrió durante la primera gala de la sexta semana de La Casa de los Famosos México.

Masad Altamami ganó la prueba de líder en una competencia contra Brianda Deyanara, quien fue votada por el público para subir a la suite con él.

Odals Ramírez preguntó a Brianda si era su deseo subir a la suite con Masad, quien ocupó su beneficio como líder para nominar directamente a alguien. La decisión final se conocerá el martes 1 de septiembre.

¿Qué pasó en la sala de acuerdos?

En una dinámica nueva para la edición en México, una INMUNIDAD fue subastada entre cinco habitantes.

Primero por suerte y luego por decisión del público, fueron a la Sala de acuerdos: Gema Garoa, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Mariana Ochoa y Karina Torres.

La subasta se pagó con un porcentaje del presupuesto semanal de los habitantes. Mariana Ochoa, Karina Torres y Brianda Deyanara subastaron.

Al final, por un 40% del presupuesto, Mariana Ochoa se quedó con inmunidad esta sexta semana en La Casa de los Famosos México. Cuando le comunicaron a todos sobre lo ocurrido, Yahir no pudo evitar ocultar la molestia.

“Por lo menos me salvé esta semana, quiero llegar a la semana 10, pero solo por esta semana estoy salvada. Siento un poquito de culpa, no mucha, porque de todos modos me nominan”, comentó Mariana Ochoa.

Sobre la molestia de Yahir, Mariana Ochoa comentó: “No me gustaría que estuviera molesto conmigo, supongo que sí va a tener un poco de molestia, a ver cómo me va con él”.

Minutos después, Mariana Ochoa se fue a disculpar con Yahir, quien le dijo a Mariana “Está perfecto, cada quien juega su juego. No tengo nada qué perdonarte”.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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