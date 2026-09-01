Yanet García ganó el cariño del público tras La Casa de los Famosos México: “Estoy en paz”

La eliminación de Yanet García dejó tristeza y decepción en la conductora regiomontana, principalmente porque no fue el público quien decidió su salida, sino sus propios compañeros. Después de un mes de encierro, la conductora tuvo que abandonar la competencia tras quedar en El Exilio junto a Luis Chaparro y Ese Pérez, luego de que la audiencia los señalara como “muebles”.

El descontento se apoderó de las redes sociales, donde algunos seguidores cuestionaron la dinámica y consideraron que la decisión final debió permanecer en manos del público. También hubo usuarios que señalaron que otros habitantes, como Luis, Memo Schutz y Brianda Deyanara eran más “muebles” que la propia Yanet, demostrando que la percepción sobre quién aporta contenido dentro de La casa no es uniforme.

Para Yanet, la diferencia fue importante porque ya había comprobado el respaldo de sus seguidores.

En dos ocasiones había sido salvada por su fandom y confiaba en que nuevamente ellos pudieran decidir su permanencia.

“Me quedé con un poco de tristeza, porque me hubiera encantado que la gente, que el público, tomara la última decisión y que no fueran mis compañeros los que me eliminaran de la competencia”.

La también actriz reconoce que se trata de un juego y que las reglas pueden cambiar, pero considera que quitarle al público la posibilidad de rescatarla fue una desventaja. “Mi público me estaba apoyando muchísimo, me regresaron dos veces, entonces estaba yo confiando mucho en mi fandom, en mi público, y que les hayan quitado esa posibilidad de salvarme nuevamente, pues creo que no fue justo para el público”.

La mecánica de los “muebles” puso bajo la lupa a los habitantes que, desde la percepción de la audiencia, tenían menor participación. Yanet, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron los tres enviados a El Exilio. Después, sus propios compañeros tuvieron la responsabilidad de decidir quién regresaba a la competencia.

La decisión provocó cuestionamientos en redes, especialmente porque quienes habían elegido a los “muebles” ya no tuvieron la última palabra. Yanet considera que la etiqueta es subjetiva y que la percepción del público no necesariamente corresponde con lo que ocurre durante las 24 horas de convivencia.

“Creo que cada persona tiene su perspectiva y siento que ha sido muy subjetivo”. Como ejemplo mencionó a Ese Pérez, quien también fue enviado a El Exilio. “Yo creo que para ti y para todos, no tiene nada demueble, ¿no? Es un chavo con una energía altísima, que crea un chorro de contenido”.

La Casa de los Famosos México ViX

La conductora también defendió su propia participación. Asegura que no buscó generar conflicto como estrategia, sino aportar desde otros espacios. “Yo estoy en paz con todo el contenido que creé. Puse a todos en la casa a meditar, puse a todas las chavas a hacer ejercicio conmigo, entrenábamos juntas, hacía de comer, limpiaba baños, lavaba los trastes. O sea, aporté mucho en el tema de la limpieza también”.

Desde su perspectiva, su salida también estuvo relacionada con la estrategia de los cuartos. Yanet considera que Tulum logró organizarse para proteger a sus integrantes, mientras que Malibú no actuó como un bloque. “Ellos sí estaban jugando por cuarto y se pusieron de acuerdo, están haciendo su estrategia. Lamentablemente, en Malibú no lo hicimos”. Por eso considera que, al analizar los votos, su salida era previsible. “Entonces, si lo ves desde afuera, pues por estadísticas, yo era la que iba a salir. Entonces, esa es una ventaja que ellos sí empezaron a jugar por cuartos y entre ellos se están protegiendo”.

Aunque está en desacuerdo con el resultado, no pretende convertir su eliminación en una confrontación personal. “Porque es una dinámica y, al final del día, pues es un juego y eso pasa. AI final es un reality donde van cambiando las dinámicas, es un juego y así es. No es que esté mal”.

Yanet García también considera que su principal triunfo fue mantenerse fiel a su personalidad.

Durante el encierro evitó involucrarse en algunas de las confrontaciones 56 que caracterizan al formato y apostó por mantener el control de sus emociones. “Me quedo con la satisfacción de ver cómo todo el trabajo interno y profundo que he hecho en mí durante tantos años en terapia, en mis cursos de meditación, me ayudaron tanto a mantenerme en mi centro y a no moverme de ahí y ser yo, cuidando siempre mis valores”.

La ex chica del clima del programa Hoy asegura que conocer sus heridas y sus detonantes le permitió reaccionar de otra manera ante los momentos de tensión.

“Pues justo eso, el autoconocimiento, el trabajo en terapia durante tantos años, el conocer mis heridas, conocer mis botones, estar consciente. Creo que eso me ayudó muchísimo a que cuando sintiera que me estaban presionando un botón, identificarlo inmediatamente y poder manejar y gestionar mis emociones de una manera más positiva”.

Por eso, pese a la tristeza por su salida, se siente satisfecha con la manera en que enfrentó el reto. “Así que me siento muy orgullosa de mí, de que pude con este reto personal”.

Al salir, una de las mayores sorpresas para Yanet fue descubrir la respuesta de sus seguidores. Apenas había recuperado su teléfono cuando comenzó a revisar los mensajes y las reacciones a su participación. “Jamás imaginé que tendría tanto amor y tanto apoyo de la gente. De verdad que hoy me he sentido con el corazón lleno de agradecimiento”.

La estrella que participa constantemente en el Teletón México sabía que entrar a un reality implicaba exponerse a críticas."Tú sabes que este tipo de formatos muchas veces pues sales con mucho hate, te pueden funar o te pueden amar o está mezclado, y es un proyecto que justo te expone mucho”. Sin embargo, asegura que la respuesta que recibió fue principalmente positiva. “Y en mi caso era una de las cosas que decía: ‘Bueno, pues a ver qué pasa’. Y de verdad que ver tanto amor y tanto cariño, es que no me la creo”.