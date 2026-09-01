Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”

“Me puso la opción de que si me quedaba con ella iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento”.

Desde hace unas semanas, Michelle Vieth contaba que sus hijos mayores se fueron de su casa. La actriz mencionó que Leandro y Michelle se fueron a estudiar al extranjero, pero que su relación es buena.

“Leandro se fue hace tres años a estudiar fuera. Se graduó de la prepa con una carrera como piloto privado y con altos honores, todo lo puse en mis redes”, dijo en entrevista al programa ‘De Primera Mano’.

Luego, contó que “mi hija Michelle también se fue este año, acaba de terminar su prepa, compartí su graduación y la acaban de aceptar en la universidad, ella va a estudiar la carrera de abogada penalista”.

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Pero ahora salió el primogénito de la actriz a desmentirla y a contar que no sólo hay una distancia sino también cómo inició el conflicto con la actriz.

El joven de 21 años, relató que antes de que comenzaran los problemas todo parecía marchar con naturalidad y que incluso celebraron su cumpleaños. Posteriormente, Leandro se mudó junto a su novia a Dakota del Norte.

“Todo estaba bien. Celebramos mi cumpleaños, me mudé con mi novia de Oklahoma. Ella vivía en Oklahoma y se mudó conmigo a Dakota del Norte. Celebramos mi cumpleaños, estaba empezando la escuela y todo iba bien hasta que mi mamá se enteró que mi novia estaba viviendo conmigo en Dakota del Norte”.

Y continuó con su relato: “Entonces tomó un vuelo de noche de Ciudad de México a Dakota del Norte, rompió, se metió dentro de mi apartamento sin permiso, se robó las llaves del coche, se robó el coche...”, aseguró.

Sin embargo, lo más fuerte todavía no ocurría. Según Leandro, su madre le planteó que si continuaba bajo su cuidado conservaría su apoyo económico o de lo contrario, si se quedaba con su novia, perdería el respaldo.

“Ah, sí. Me puso una opción que era ella o mi novia. Me puso la opción de que si me quedaba con ella iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento, iba a seguir apoyándome o si escogía a mi novia que no iba a tener nada conmigo y que ya no era su hijo y así dijo”.

Leandro tomó la decisión de continuar con su novia, por lo que vino la ruptura con Michelle Vieth. Y al verse ante un difícil panorama, el joven abandonó su carrera a pesar de contar con una beca que cubría buena parte de sus estudios, no pudo hacerse cargo de otros gastos.

“No pude pagar por ella... estaba bien becado, tenía una buena beca y todo eso, pero restó pagar toda la escuela en mí, quedó en mí”.

Y es que, ante esta situación, el hijo de la actriz tuvo que comenzar a trabajar para poder mantenerse.

“Cuando primero llegué a Dakota del Norte no (trabajaba), pero ya después de circunstancias tuve que agarrar una posición y un trabajo yo solo, que ya por estar un año ahí me promovieron a gerente y todo eso; entonces sí tuve que empezar a trabajar y tuve que empezar a pagar mis propias cosas yo”.

Al ser cuestionado sobre el apoyo que recibe de su mamá, Leandro fue tajante y reveló que desde hace alrededor de un año no sabe nada de ella.

“Lo más que puedo decir, sé que trabaja por al menos mi hermana, pero por mí y por mis hermanitos no. Yo no he hablado y no he visto nada de mi mamá ya hace como un año”.

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Finalmente, expresó “creo que a mi mamá no le gustó la idea de que estoy grande y que quiero tener una vida propia. Ni nos peleamos porque me encontró que tenía una novia”.