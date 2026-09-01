Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”

Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg

El hijo de Michelle Vieth la desmiente y cuenta cómo y por qué se distanciaron.

Instagram

“Me puso la opción de que si me quedaba con ella iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento”.

Desde hace unas semanas, Michelle Vieth contaba que sus hijos mayores se fueron de su casa. La actriz mencionó que Leandro y Michelle se fueron a estudiar al extranjero, pero que su relación es buena.

“Leandro se fue hace tres años a estudiar fuera. Se graduó de la prepa con una carrera como piloto privado y con altos honores, todo lo puse en mis redes”, dijo en entrevista al programa ‘De Primera Mano’.

Luego, contó que “mi hija Michelle también se fue este año, acaba de terminar su prepa, compartí su graduación y la acaban de aceptar en la universidad, ella va a estudiar la carrera de abogada penalista”.

TE RECOMENDAMOS: Julio César Chávez niega pelea entre sus hijos, pero Nicole lo desmiente y CONFIRMA RUPTURA de 6 años

Pero ahora salió el primogénito de la actriz a desmentirla y a contar que no sólo hay una distancia sino también cómo inició el conflicto con la actriz.

El joven de 21 años, relató que antes de que comenzaran los problemas todo parecía marchar con naturalidad y que incluso celebraron su cumpleaños. Posteriormente, Leandro se mudó junto a su novia a Dakota del Norte.

“Todo estaba bien. Celebramos mi cumpleaños, me mudé con mi novia de Oklahoma. Ella vivía en Oklahoma y se mudó conmigo a Dakota del Norte. Celebramos mi cumpleaños, estaba empezando la escuela y todo iba bien hasta que mi mamá se enteró que mi novia estaba viviendo conmigo en Dakota del Norte”.

Y continuó con su relato: “Entonces tomó un vuelo de noche de Ciudad de México a Dakota del Norte, rompió, se metió dentro de mi apartamento sin permiso, se robó las llaves del coche, se robó el coche...”, aseguró.

Sin embargo, lo más fuerte todavía no ocurría. Según Leandro, su madre le planteó que si continuaba bajo su cuidado conservaría su apoyo económico o de lo contrario, si se quedaba con su novia, perdería el respaldo.

“Ah, sí. Me puso una opción que era ella o mi novia. Me puso la opción de que si me quedaba con ella iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento, iba a seguir apoyándome o si escogía a mi novia que no iba a tener nada conmigo y que ya no era su hijo y así dijo”.

Leandro tomó la decisión de continuar con su novia, por lo que vino la ruptura con Michelle Vieth. Y al verse ante un difícil panorama, el joven abandonó su carrera a pesar de contar con una beca que cubría buena parte de sus estudios, no pudo hacerse cargo de otros gastos.

“No pude pagar por ella... estaba bien becado, tenía una buena beca y todo eso, pero restó pagar toda la escuela en mí, quedó en mí”.

Y es que, ante esta situación, el hijo de la actriz tuvo que comenzar a trabajar para poder mantenerse.

“Cuando primero llegué a Dakota del Norte no (trabajaba), pero ya después de circunstancias tuve que agarrar una posición y un trabajo yo solo, que ya por estar un año ahí me promovieron a gerente y todo eso; entonces sí tuve que empezar a trabajar y tuve que empezar a pagar mis propias cosas yo”.
Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

Al ser cuestionado sobre el apoyo que recibe de su mamá, Leandro fue tajante y reveló que desde hace alrededor de un año no sabe nada de ella.

“Lo más que puedo decir, sé que trabaja por al menos mi hermana, pero por mí y por mis hermanitos no. Yo no he hablado y no he visto nada de mi mamá ya hace como un año”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Doña Alegría traicionó a su hijo Poncho de Nigris? Cibernértico hace tremenda revelación

Finalmente, expresó “creo que a mi mamá no le gustó la idea de que estoy grande y que quiero tener una vida propia. Ni nos peleamos porque me encontró que tenía una novia”.

MICHELLE VIETH
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez