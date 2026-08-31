‘Lady Wuuu’ reaparece y cuenta cómo pasó de cobrar 50 mil pesos por show a PERDERLO TODO por su manager

“Decían que ganaba mucho dinero, pero no era cierto. Me pagaban lo normal, 30 mil, 50 mil pesos por evento, pero de ahí ellos agarraban su parte”.

Era el año 2016, cuando Eduardo Arias Martínez se convertía en una de las primeras personalidad más virales. Todo ocurrió durante una entrevista afuera del Auditorio Nacional y previo a un concierto de ‘Menudo’.

Arias fue cuestionado por ‘Ventaneando’ y su euforia y manera de responder “¡Ay, muchas cosas, wuuu!”, lo llevaron a ser bautizado como ‘Lady Wuu’.

De inmediato, el personaje terminó ganándose el cariño del público, quien lo hizo inmortal en memes y canciones.

‘Lady Wuuu’ alcanzó la fama realizando presentaciones, recorriendo programas de televisión y siendo reconocido por las calles. Su vida había dado un giro inesperado hasta que la realidad de las cámaras y las redes sociales le arrebataron todo, dejándolo en el olvido.

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¿Por qué desapareció ‘Lady Wuuu’?

Aunque en su momento de mayor exposición se especuló que ‘Lady Wuuu’ cobraba cuantiosas cifras por cada evento en el que se presentaba, ahora es el propio Eduardo quien cuenta su historia.

En una charla para el podcast de ‘Gusgri’, aclaró que lo máximo que llegó a recibir por show fueron 50 mil pesos.

“Decían que ganaba mucho dinero, pero no era cierto. Me pagaban lo normal, 30 mil, 50 mil pesos por evento, pero de ahí ellos agarraban su parte”, afirmó Eduardo.

En la conversación, titulada ‘La fama y todo el dinero que gané siendo ‘Lady Wuuu’’, Arias Martínez señaló a su manager y a su equipo de trabajo por haberse aprovechado de su ignorancia en le medio del espectáculo.

Asimismo, denunció que le cobraban comisiones excesivas e irregulares por cada presentación, venta de mercancía o colaboración publicitaria, siendo esto lo que lo llevó a perder la mayor parte de sus ingresos y finalmente dejándolo prácticamente sin nada.

Sin embargo, Eduardo no se dio por vencido y se alejó de los reflectores para retomar la gastronomía, su verdadera pasión, y misma con la que logró establecerse como chef profesional en un negocio de banquetes para eventos privados.

También instaló su propio puesto de comida a las afueras del Estadio Azteca, donde vende tacos bajo su apodo viral de ‘Lady Wuuu’ durante los partidos y eventos.

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“Mi vida sigue igual. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo, soy chef y hasta hoy le doy gracias a Dios porque no me ha dejado sin comer”, concluyó.