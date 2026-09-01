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Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE

El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Tupac Shakur fue asesinado a tiros en 1996.

Getty Images

"¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”.

Duane ‘Keffe D’ Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue declarado culpable por un tribunal de Las Vegas del asesinato del famoso rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996.

Treinta años después de la leyenda del rap, un jurado declaró culpable a Davis, de 63 años, por quitarle la vida.

“Cargo uno, asesinato con uso de arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal”, anunció la portavoz del jurado.

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El criminal, que se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional, quiso tomar la palabra y dirigirse a la jueza Carli Kierny, tras conocer el veredicto y manifestó su intención de apelar.

Al exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, que controlaba zonas de Los Ángeles en los 90’s, se le acusa del asesinato del rapero el 7 de septiembre de 1996, luego de que su sobrino fue golpeado por miembros de la banda de Shakur en un casino de Las Vegas.

“Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara”, dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales.

"¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”, agregó.

El famoso Tupac se encontraba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson. Luego, fue asesinado a tiros por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que viajaba Shakur.

Según las autoridades, David entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra el rapero, quien perdió la vida seis días después.

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El asesinato del artista, cuando tenía 25 años, ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen.

La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre.

pandillas Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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