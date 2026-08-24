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Flor Vigna se decepciona de Ese Pérez y se desmorona: “Por 5 mil dólares a la semana no vale la pena”

La influencer se sacudió cuando Mariana Ochoa la acusó de aprovecharse de Ese Pérez para construir un falso amor

Agosto 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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Uno de los ‘shipeos’ que más han funcionado en la actual edición de ‘La Casa de los Famosos’ parece que terminó.

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Uno de los shipeos que más han funcionado en la actual edición de La Casa de los Famosos parece que terminó.

Ese Pérez y Flor Vigna llevan tres semanas con arrumacos y actitudes románticas que van los besos a compartir la cama para acurrucarse.
Todo eso fue dinamitado por una declaración que hizo Mariana Ochoa durante la gala de eliminación de este domingo 23 de agosto.
“En mi opinión, Flor está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor que le guste al público”.
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Flor entonces se quebró. Lloró y se desplomó durante una de las pausas de la gala. Y ahí mismo, en su desesperación por sentirse lastimada, reveló: “todo esto por cinco mil pesos... por cinco mil dólares”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La revelación de Flor Vigna

Más tarde, cuando fue salvada por el público y regreso a La Casa, Flor retomó el tema con Gema Garoa y Karina Torres:

“Hacer eso para quedarse... por cinco mil dólares a la semana...”

Flor Vigna repitió también que está decepcionada de Ese Pérez.

“Hubiera sido lindo que me defendiera en ese momento”.

Minutos más tarde, Ese Pérez y Flor Vigna se encerraron en el gimnasio para hablar largo y tendido sobre el tema. Concluyeron que no son novios pero que sí hubo cierta tensión sexual.

Flor Vigna La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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