Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida

“Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México, qué experiencia más interesante, gracias a mi amor”.

Tras hacerse viral un video en el que se observa a un hombre conduciendo un convoy del Metro de la ciudad de México fue despedida una conductora. Y es que fue el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, quien dio a conocer que se trata de una empleada que dejó manejar el tren de la Línea 1 a su novio.

En el clip se ve a la pareja de la mujer, a quien durante el trayecto le va explicando el uso de los botones y palancas del tablero del vagón.

El sujeto, de origen extranjero, mantiene la marcha del convoy mientras esta sentado y la conductora se mantiene de pie a su lado izquierdo.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a dos hombres por FRAUDE EN EL EXAMEN de ingreso a la UNAM; se hicieron pasar por estudiantes

“No, nunca había visto así por dentro, como el usuario va atrás”, señala él e inmediatamente después la conductora le responde: “Sí, pero siempre hay la curiosidad, ¿no?”.

Mediante su cuenta de Facebook, el individuo afirmó que se encontraba en la estación del Palacio de Bellas Artes y le agradecía a su pareja por permitirle la aventura.

“Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México, qué experiencia más interesante, gracias a mi amor”, se lee.

En tanto, el director del Metro explicó que se abrió un proceso administrativo por este caso y no descartó que se determine la baja definitiva de la conductora del tren.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hombre que GOLPEÓ BRUTALMENTE a recepcionista de un hotel de Santa Fe en CDMX fue detenido en EE.UU.

Finalmente, subrayó que este tipo de casos incumplen con las normas de operación del Metro y ponen en riesgo la seguridad del servicio a los usuarios.