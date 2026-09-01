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Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida

En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una conductora del Metro dejó que su pareja condujera un convoy.

Getty Images/Facebook

“Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México, qué experiencia más interesante, gracias a mi amor”.

Tras hacerse viral un video en el que se observa a un hombre conduciendo un convoy del Metro de la ciudad de México fue despedida una conductora. Y es que fue el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, quien dio a conocer que se trata de una empleada que dejó manejar el tren de la Línea 1 a su novio.

En el clip se ve a la pareja de la mujer, a quien durante el trayecto le va explicando el uso de los botones y palancas del tablero del vagón.

El sujeto, de origen extranjero, mantiene la marcha del convoy mientras esta sentado y la conductora se mantiene de pie a su lado izquierdo.

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“No, nunca había visto así por dentro, como el usuario va atrás”, señala él e inmediatamente después la conductora le responde: “Sí, pero siempre hay la curiosidad, ¿no?”.

Mediante su cuenta de Facebook, el individuo afirmó que se encontraba en la estación del Palacio de Bellas Artes y le agradecía a su pareja por permitirle la aventura.

“Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México, qué experiencia más interesante, gracias a mi amor”, se lee.

En tanto, el director del Metro explicó que se abrió un proceso administrativo por este caso y no descartó que se determine la baja definitiva de la conductora del tren.

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Finalmente, subrayó que este tipo de casos incumplen con las normas de operación del Metro y ponen en riesgo la seguridad del servicio a los usuarios.

metro CDMX
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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