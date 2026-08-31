Ernesto Laguardia halló muert0 a su padre y decidió CAMBIARLO DE ROPA para que todos lo vieran “muy elegante”

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven”.

Ernesto Laguardia contó uno de los episodios más tristes que le ha tocado enfrentar en la vida: la muerte de su padre. El actor estaba acompañado de algunos de sus compañeros cuanto decidió relatar cómo fue el primero en llegar al sitio donde su papá perdió la vida.

Al estar frente a su padre, quien murió luego de sufrir una caída que le provocó un golpe en la cabeza, Laguardia compartió que decidió cambiarlo de ropa antes de que llegaran los demás para que lo vieran “muy elegante”.

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven. Pero fíjate que cuando se murió mi papá, pues yo fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”, contó el histrión.

TE RECOMENDAMOS: Ernesto Laguardia, nominado en La Casa de los Famosos México, pero brilla en nueva temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Aunque no entró en detalles, el protagonista de ‘Quinceañera’, manifestó que ver a su padre tras el accidente que le costó la vida fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tras el relato, Ernesto recordó a su padre con cariño y describió que era un hombre con el que podías sostener una conversación por horas y sin sentir que el tiempo pasaba.

“Sí, pero era un tipazo, un señorón precioso. Gran platicador, superculto, sabía de todo. Podías platicar con él seis, siete, ocho horas de lo que fuera. De todo sabía, de comida, de viajes, pero su pasión era Napoleón Bonaparte”, comentó el actor.

Al tiempo, destacó que el señor Laguardia pagaba porque le trajeran libros desde Francia y posteriormente los llevaba a traducir para poder tener las ediciones en español.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Mariana y Ernesto despertaron! Careo con Galilea se convirtió en el PRIMER Posicionamiento de La Casa de los Famosos México

Ernesto también compartió que aún conservaba esas ediciones que eran tan valiosas para su padre.