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Ernesto Laguardia halló muert0 a su padre y decidió CAMBIARLO DE ROPA para que todos lo vieran “muy elegante”

El actor sorprendió a sus compañeros en ‘La Casa De Los Famosos’ con el relato del deceso de su padre.

Agosto 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El padre de Ernesto Laguardia murió a los 70 años.

YouTube/Instagram

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven”.

Ernesto Laguardia contó uno de los episodios más tristes que le ha tocado enfrentar en la vida: la muerte de su padre. El actor estaba acompañado de algunos de sus compañeros cuanto decidió relatar cómo fue el primero en llegar al sitio donde su papá perdió la vida.

Al estar frente a su padre, quien murió luego de sufrir una caída que le provocó un golpe en la cabeza, Laguardia compartió que decidió cambiarlo de ropa antes de que llegaran los demás para que lo vieran “muy elegante”.

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven. Pero fíjate que cuando se murió mi papá, pues yo fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”, contó el histrión.

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Aunque no entró en detalles, el protagonista de ‘Quinceañera’, manifestó que ver a su padre tras el accidente que le costó la vida fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tras el relato, Ernesto recordó a su padre con cariño y describió que era un hombre con el que podías sostener una conversación por horas y sin sentir que el tiempo pasaba.

“Sí, pero era un tipazo, un señorón precioso. Gran platicador, superculto, sabía de todo. Podías platicar con él seis, siete, ocho horas de lo que fuera. De todo sabía, de comida, de viajes, pero su pasión era Napoleón Bonaparte”, comentó el actor.

Al tiempo, destacó que el señor Laguardia pagaba porque le trajeran libros desde Francia y posteriormente los llevaba a traducir para poder tener las ediciones en español.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ernesto también compartió que aún conservaba esas ediciones que eran tan valiosas para su padre.

Ernesto Laguardia La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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