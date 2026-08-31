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‘Ese Pérez’ lame p3z0n de Karina y así cumplen reto TRAS SER SALVADA… y se suma Gema Garoa

‘La Licenciada’ y Gema volvieron tras estar a punto de la expulsión y cumplieron su dicho dejando con la boca abierta a sus compañeros.

Agosto 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yahir, Memo, Gema y Flor vieron como ‘Ese Pérez’ lamió el pezón de Karina ante reto de salvación. Gema también quiso participar.

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‘Ese Pérez’, Karina Torres y Gema Garoa protagonizaron un momento que dejó a todos en ‘La Casa De Los Famosos’ con la boca abierta. Y es que desde hace días, ‘La Licenciada’ y el amigo de Eduin Caz habían propuesto que si volvían de la nominación, él lamería el pezón de Torres tras colocarle chocolate o dulce de leche.

El reto fue cumplido tras el termino de la gala. Y fue alrededor de la fogata donde todo ocurrió. En el lugar se encontraban ‘Ese Pérez’, Karina, Flor, Yahir, Memo y Gema.

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De manera inmediata, el jugador le colocó cajeta a Karina en el pecho y ante la sorpresa de todos chupó la piel de la creadora de contenido y amiga de Wendy Guevara.

El desafío pendiente finamente se cumplió frente a sus compañeros, dando como resultado la enorme sorpresa de Yahir y Memo Schutz, quienes reaccionaron inmediatamente al observar lo que estaba sucediendo.

Pero la situación también involucró a Gema, quien después de observar a ‘Ese Pérez’ no dudó en expresar su interés.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Yo quiero”, comentó la habitante antes de sumarse a la actividad, provocando todavía más reacciones dentro de la casa.

Karina Torres Ese Perez La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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