‘Ese Pérez’ lame p3z0n de Karina y así cumplen reto TRAS SER SALVADA… y se suma Gema Garoa

‘Ese Pérez’, Karina Torres y Gema Garoa protagonizaron un momento que dejó a todos en ‘La Casa De Los Famosos’ con la boca abierta. Y es que desde hace días, ‘La Licenciada’ y el amigo de Eduin Caz habían propuesto que si volvían de la nominación, él lamería el pezón de Torres tras colocarle chocolate o dulce de leche.

El reto fue cumplido tras el termino de la gala. Y fue alrededor de la fogata donde todo ocurrió. En el lugar se encontraban ‘Ese Pérez’, Karina, Flor, Yahir, Memo y Gema.

TE RECOMENDAMOS: ¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF

De manera inmediata, el jugador le colocó cajeta a Karina en el pecho y ante la sorpresa de todos chupó la piel de la creadora de contenido y amiga de Wendy Guevara.

El desafío pendiente finamente se cumplió frente a sus compañeros, dando como resultado la enorme sorpresa de Yahir y Memo Schutz, quienes reaccionaron inmediatamente al observar lo que estaba sucediendo.

Pero la situación también involucró a Gema, quien después de observar a ‘Ese Pérez’ no dudó en expresar su interés.

NO TE VAYAS SIN LEER: Novia de Luis Chaparro DENUNCIA entre llanto a producción de LCDLF: “no me dejaron ir a recibirlo”

“Yo quiero”, comentó la habitante antes de sumarse a la actividad, provocando todavía más reacciones dentro de la casa.