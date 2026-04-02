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Le advierten a Paulina Mercado que una famosa “ANDA MUY VOLADA” con su pareja Juan Soler

Una compañera del teatro estaría muy cercana al argentino, por ello le mandaron un mensaje a la presentadora.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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A la conductora Paulina Mercado le mandaron un mensaje pues una famosa actriz está muy cerquita de su pareja, Juan Soler.

Instagram/Getty Images

“‘¿No será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”.

El actor argentino Juan Soler y la conductora de ‘Sale el Sol’, Paulina Mercado mantienen una relación desde hace más de cuatro años. La pareja se ha mostrado como una de las más sólidas del medio del espectáculo, sin embargo ya resultó una polémica.

Y es que la periodista Martha Figueroa mencionó en su emisión de YouTube, titulada ‘Así se hacen los chismes’, que otra famosa estaría muy cercana al también presentador.

De acuerdo a la periodista, una fuente le compartió que ambos han sido captados muy juntos mientras trabajan en la puesta ‘El amante infiel’, misma que se encuentran de gira por la República Mexicana desde hace meses.

“Hasta donde yo sé, estaba con Pedro Moctezuma (Claudia Lizaldi)… no sé todavía porque me acaban de decir: ‘¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”, comentó.

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Añadió que otras personas cercanas a los actores le mencionaron que Claudia estaría “muy volada” con Soler, pues incluso su actitud su actitud habría cambiado tras un llamado dentro de la producción.

“Que porque anda muy confianzudita y muy encima de Juan Soler, ahora que están haciendo una obra juntos Claudia Lizaldi y Juan Soler. Me dijeron: ‘Chécale ahí porque sentimos que anda muy volada Claudia Lizaldi con Juan Soler’… esa güera se lo está sonsacando, fueron los informes que me llegaron”, contó la presentadora.

Hasta el momento, no existen pruebas que confirmen los dichos de la comunicadora.

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La historia de amor entre Paulina y Juan

La pareja comenzó su relación a finales de 2022 cuando coincidieron como conductores en ‘Sale el Sol’, la emisión de Grupo Imagen. Según la propia Paulina, primero fueron amigos y, tras largas conversaciones y salidas decidieron comenzar una relación sentimental.

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Un año después confesaron que estaban tomando terapia de pareja y con todos sus esfuerzos supieron fortalecer los lazos, incluso han superado dificultades de salud de ambos.

claudia lizaldi Paulina Mercado
 juan soler
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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