Famosos

Luego de pelear en público, Claudia Lizaldi termina su relación con Pedro Moctezuma

La actriz y condiuctora y el empresario tenían una relación desde 2024 pero su última pelea fue demasiado para ella

September 12, 2025 • 
Alejandro Flores
claudia y pedro.jpg

Claudia dice que tiene que comenzar a sanar

Instagram

En tres días cambió la vida amorosa de Claudia Lizaldi. De estar felizmente en pareja pasó a la separación definitiva; y en medio hubo una pelea en público.

La conductora tenía una relación con Pedro Moctezuma desde hace un año, cuando curiosamente fueron sus respectivos hijos los que fungieron como cupidos.
Desde entonces gritaron a los cuatro vientos su historia de amor con apariciones públicas en eventos, alfombras y entrevistas conjuntas en las que platicaron que se conocían desde 15 años atrás pero que nunca pensaron en hacerse novios.
Fue hasta que Pedro Moctezuma entró en una etapa de reconciliación espiritual con clases de yoga y retiros que Claudia Lizaldi lo vio como una posibilidad romántica.

“Era como verlo y decirle: te estaba esperando papacito, te tardaste”, dijo en tono de broma Lizaldi en una entrevista con Pedro Prieto.

El amor, sin embargo, no fue suficiente para perdonarse una pelea pública en la que Pedro explotó con gritos, jaloneos e incluso lanzando la bolsa de Lizaldi al suelo.

La pelea fue grabada y difundida en el portal de noticias de espectáculos Kadri y sucedió durante el evento “Los 300 líderes más influyentes de México”, esta semana.

Las razones de la separación

Claudia Lizaldi ahora ha decidido que esa pelea fue suficiente para tomar la decisión de romper con Moctezuma.

“Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que luce alegre y plena.

Una de las versiones sobre el motivo de la pelea que tuvieron es que Moctezuma le reclamó a Lizaldi por un mensaje que recibió en su teléfono durante el evento.
De acuerdo con esta versión, Moctezuma acusó a Claudia de que ese mensaje demostraba algún tipo de engaño. En el video de la pelea, por ejemplo, se puede ver que el empresario le muestra a la conductora constantemente la pantalla del teléfono.

Así terminó Lizaldi la relación con Pedro Moctezuma

Lizaldi, quien actualmente está también muy enfocada en los derechos de las madres de familia (desde la lactancia hasta la crianza afectiva de adolescentes) dijo en su mensaje que empezará a sanar su relación con Pedro.

“Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar, compartirlo contigo que me lees tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad”.

En esa misma publicación agregó un segundo mensaje, una cita de un libro en inglés que parece estar dirigido a Pedro Moctezuma y la manera en que la maltrató hacia el final de su relación.

“Ella es un alquimista. Todo lo que le mandan para destruirla, solo la hacen más fuerte y poderosa”

claudia lizaldi Pedro Moctezuma
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
