‘Gomita’ es captada vendiendo hot dogs PARA AYUDAR a su Iglesia y llega con frigobar y microondas nuevos

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios”.

‘Gomita’ está retomando poco a poco sus actividades públicas tras el delicado episodio de salud que enfrentó y por el que casi pierde la vida, y recientemente fue captada vendiendo hoy dogs en la Iglesia. La creadora de contenido buscaba recaudar fondos para el templo cristino que le cambió la vida, según contó.

La también conductora instaló un puesto al interior de la Iglesia como parte de las actividades comunitarias.

Al hacerse virales las imágenes, varios seguidores de la expayasita aplaudieron su iniciativa, sin embargo hubo quien cuestionó que no los apoyara económicamente debido a que cuenta con los ingresos necesarios para hacer un donativo a su congregación. Sin embargo, lo que más recibió críticas es que compró electrodomésticos nuevos, por lo que le recriminan que pudo gastar y ayudar más con el gasto que hizo en el refrigerador y el microondas.

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En tanto, la propia ‘Gomita’ dio detalles de la organización de su venta en su cuenta de TikTok. Compartió cómo compró los ingredientes, imprimió sus carteles con precios y acondicionó el espacio con mesas, el frigobar y el horno de microondas que aún tenía el instructivo adentro.

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios. Yo creo que para la otra voy a comprar más”, expresó ‘Gomita’ en uno de los videos.

También contó que todo el dinero recaudado sería destinado a labores de voluntariado y apoyo dentro de su comunidad religiosa.

Las publicaciones de ‘Gomita’ también provocaron confusión entre algunos usuarios, quienes interpretaron que el puesto podría ser un nuevo emprendimiento comercial. Y ante los comentarios, aclaro que únicamente buscaba contribuir con su iglesia.

Cabe recordar que el acercamiento de la influencer a la religión tomó fuerza después de la delicada crisis de salud que enfrentó en febrero de 2026.

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La propia creadora de contenido reveló que estuvo “al borde de la muerte” el pasado 5 de febrero, aunque evitó detallar públicamente el diagnóstico que la llevó a permanecer hospitalizada.