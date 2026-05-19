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‘Gomita’ es captada vendiendo hot dogs PARA AYUDAR a su Iglesia y llega con frigobar y microondas nuevos

Muchos de sus seguidores aplaudieron su iniciativa aunque otros criticaron que no hiciera una donación de sus ingresos o que les haya dado mejor lo que gastó en electrodomésticos.

Mayo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg

‘Gomita’ vendió hot dogs en su iglesia cristiana y usuarios no le perdonaron que llegara con electrodomésticos nuevos.

TikTok

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios”.

‘Gomita’ está retomando poco a poco sus actividades públicas tras el delicado episodio de salud que enfrentó y por el que casi pierde la vida, y recientemente fue captada vendiendo hoy dogs en la Iglesia. La creadora de contenido buscaba recaudar fondos para el templo cristino que le cambió la vida, según contó.

La también conductora instaló un puesto al interior de la Iglesia como parte de las actividades comunitarias.

Al hacerse virales las imágenes, varios seguidores de la expayasita aplaudieron su iniciativa, sin embargo hubo quien cuestionó que no los apoyara económicamente debido a que cuenta con los ingresos necesarios para hacer un donativo a su congregación. Sin embargo, lo que más recibió críticas es que compró electrodomésticos nuevos, por lo que le recriminan que pudo gastar y ayudar más con el gasto que hizo en el refrigerador y el microondas.

TE RECOMENDAMOS: ‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”

@gomita_oficial

Hoy se vende mucho!

♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL

En tanto, la propia ‘Gomita’ dio detalles de la organización de su venta en su cuenta de TikTok. Compartió cómo compró los ingredientes, imprimió sus carteles con precios y acondicionó el espacio con mesas, el frigobar y el horno de microondas que aún tenía el instructivo adentro.

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios. Yo creo que para la otra voy a comprar más”, expresó ‘Gomita’ en uno de los videos.

También contó que todo el dinero recaudado sería destinado a labores de voluntariado y apoyo dentro de su comunidad religiosa.

@gomita_oficial

Respuesta a @a se llama “ Servir “

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Las publicaciones de ‘Gomita’ también provocaron confusión entre algunos usuarios, quienes interpretaron que el puesto podría ser un nuevo emprendimiento comercial. Y ante los comentarios, aclaro que únicamente buscaba contribuir con su iglesia.

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Cabe recordar que el acercamiento de la influencer a la religión tomó fuerza después de la delicada crisis de salud que enfrentó en febrero de 2026.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Gomita’ asegura que su cuerpo está “CANSADO de las cirugías” al enfrentar hospitalización de emergencia

@gomita_oficial

Acabé con todo!

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La propia creadora de contenido reveló que estuvo “al borde de la muerte” el pasado 5 de febrero, aunque evitó detallar públicamente el diagnóstico que la llevó a permanecer hospitalizada.

“Sólo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA”, escribió entonces en redes sociales.

gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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